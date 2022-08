Marie-Pierre Houle demeure invaincue

Marie-Pierre Houle était de retour sur le ring, ce week-end, quatre mois après avoir battu Valentina Keri au Colisée de Trois-Rivières. La Trifluvienne a servi le même genre de combat face à Timea Belik, l’emportant par décision unanime des juges (59-55, 60-54 et 60-54), cette fois au Casino de Montréal.

La boxeuse a donc conservé sa fiche invaincue à 7 gains et 1 combat nul.

» Merci à mon promoteur Groupe Yvon Michel – GYM de me permettre de vivre mon rêve et de faire ce que j’aime le plus au monde. Merci à mon coach, mais surtout mon ami Sebastien Gauthier, qui me pousse à chaque jour mais toujours avec un sourire aux lèvres. Merci à Pierre Bouchard de prendre soin de moi comme un ange dans le coin et à mon préparateur physique Ian Verner-Gauthier de m’amener toujours dans une condition physique qui ne cesse de progresser. Merci à mon préparateur mental Jonathan Lelièvre, M.Sc. – Direction Excellence de me garder groundé sur le positif et à mon agent Yves Levesque de m’accompagner et de me guider dans ce merveilleux parcours « , a-t-elle témoigné sur sa page Facebook officielle.

La Trifluvienne a également remercié ses précieux commanditaires, sa famille et son conjoint. Plus tard dans la soirée, sa compatriote québécoise Kim Clavel devenait championne du monde chez les poids mi-mouches.