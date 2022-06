Marcel Lacasse débarque chez les Aigles

Les Aigles de Trois-Rivières ont signé un nouveau frappeur québécois, Marcel Lacasse, qui rejoindra l’équipe dès ce soir.

Le Gatinois de 23 ans a fréquenté deux établissements universitaires du Texas, entre 2017 et 2020. Il s’est d’ailleurs démarqué durant ces années où il a joué 93 matchs durant lesquels il a claqué la longue balle 22 fois, en plus de produire 94 points. Lacasse a évolué pendant une saison dans la NCAA avec l’équipe A&M Buffaloes du West Texas.

Dû à l’annulation de la saison 2020, il est revenu à la maison et a rejoint l’équipe des Tyrans de Gatineau, dans la Ligue de baseball junior élite du Québec. D’ailleurs, le québécois avait été nommé le meilleur joueur offensif de la Ligue.

En 2021, le joueur de 6 »1 a porté le chandail des Baycats de Barrie, dans la Ligue de baseball d’Intercounty. Il a disputé 25 parties, tout en conservant une moyenne au bâton de ,273. Le jeune Lacasse peut occuper différentes positions à l’avant-champ et il sera donc un bon atout pour l’équipe trifluvienne.