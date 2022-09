Marc-Antoine Camirand y va pour le championnat

Marc-Antoine Camirand s’amène au Pinty’s Fall Brawl avec 33 points de priorité sur son plus proche rival, en l’occurrence Kevin Lacroix. Rien n’est joué, mais s’il demeure prudent, le natif de Saint-Léonard-d’Aston pourrait soulever le trophée tant convoité, soit celui du champion pilote 2022.

DJ Kennington et Alex Tagliani feront eux aussi tout en leur possible pour remporter la dernière épreuve de la saison, elle qui aura lieu ce dimanche, au Delaware Speedway. Le champion défendant, Louis-Philippe Dumoulin, aimerait bien conclure la saison sur une bonne note avec rien de moins qu’une victoire en poche

La série NASCAR Pinty’s conclura l’année sur le tracé ovale d’un demi-mile ontarien qui se trouve à deux heures de route de Toronto, près de la frontière américaine.

« C’est la dernière course de la saison et je suis impatient de retourner au Delaware », a témoigné le Trifluvien. « C’est une piste que j’apprécie beaucoup, car elle est rapide, en plus d’avoir été repavée. Ce sera une course amusante pour le spectacle et pour la compétition entre pilotes. »

L’an dernier, la série avait tenu trois courses au Delaware Speedway pour clore la saison. Lors de ces épreuves, Louis-Philippe Dumoulin avait joué de stratégie tout au long du week-end et remporté le championnat au terme de ces trois résultats.

« Ce fut une agréable saison. On a eu droit à plusieurs nouveautés, telles que la course sur la terre battue et le voyage à Terre-Neuve-et-Labrador. Ce fut une année parsemée de hauts et de bas, mais je suis heureux du travail de l’équipe #47 WeatherTech Canada | Groupe Bellemare. Nous avions un nouveau chef d’équipe cette saison et nous apprenons à travailler ensemble. Si la saison avait été un peu plus longue, nous aurions eu l’occasion de performer à nouveau, comme nous l’avons fait à Toronto et au Canadian Tire Motorsport Park. Toutefois, pour l’instant, nous devons nous concentrer sur le dernier ovale de l’année. »

Le départ du Pinty’s Fall Brawl sera donné à 16h30 dimanche.