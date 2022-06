Marc-Antoine Camirand s’offre un podium, Louis-Philippe Dumoulin 4e

Louis-Philippe Dumoulin, parti en pole position, a mené l’épreuve sur plusieurs tours et a su rester à l’écart des nombreuses neutralisations et drapeaux rouges afin de se battre parmi les leaders. Oscillant entre la première et la deuxième position la grande majorité de l’épreuve, le #47 a finalement pris la 4e place, tandis qu’Andrew Ranger et Marc-Antoine Camirand, duo chez GM Paillé, s’offraient un doublé.

C’est D.J. Kennington qui est monté sur la 3e marche du podium.

« Nous étions rapides en piste, toutefois lorsque le soleil s’est couché, la voiture est devenue sous-vireuse et plus complexe à conduire sur les longs relais. Nous nous sommes battus pour le podium tout au long de la course. Lors d’une relance à la fin, nous aurions dû repartir 3e au lieu de 4e, ce qui nous aurait permis de prendre le départ en file intérieure. Un échange avec les officiels aura lieu à ce sujet. En attendant, nous prenons les points de la 4e place et l’équipe WeatherTech Canada | Groupe Bellemare se concentre maintenant sur la prochaine épreuve », a confié le pilote trifluvien.

Kevin Lacroix est maintenant au sommet des pilotes avec 87 points, devant Treyten Lapcevich (85) et Alex Tagliani (79). Avec sa performance, Camirand (73) a rattrapé Dumoulin (73) au 6e échelon, tandis que Ranger est 17e avec 52 points.

Direction Terre-Neuve

La quatrième course de la saison se déroulera sur le circuit ovale du Eastbound International Speedway, à Terre-Neuve. L’événement « PRO-LINE 225 » sera disputé le samedi 25 juin dans le cadre de la célébration Come Home 2022 et marquera la première course de la série NASCAR Pinty’s dans cette province.