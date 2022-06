Louis-Philippe Dumoulin espère que le vent tourne

Le premier événement en sol québécois de la série NASCAR Pinty’s aura lieu à l’Autodrome Chaudière, ce week-end. Louis-Philippe Dumoulin espère tourner la page sur un début d’année en dents de scie et espère renouer avec la victoire.

Le Trifluvien avait la voiture performante pour se hisser sur le podium au Sunset Speedway et au Canadian Tire Motorsport Park, mais sans succès. Toutefois, le pilote de Trois-Rivières a inscrit de précieux points en vue de la bataille au championnat de la série canadienne de NASCAR.

La série effectue un retour à Vallée-Jonction, elle qui n’y est pas allée depuis 2019 en raison de la pandémie mondiale. Pour le pilote aux commandes de la voiture #47 WeatherTech Canada | Groupe Bellemare, l’Autodrome Chaudière est un ovale très spécial.

« Il fait partie des derniers tracés avec autant d’inclinaison au Québec, à l’instar du célèbre Bristol Motor Speedway, et sans oublier les amateurs de course rendent l’événement encore plus spectaculaire. Nous souhaitons bien performer et nous imposer sur le podium », indique-t-il. « Nous mettons derrière nous notre début de saison pour récolter l’ultime résultat. »

« C’est dommage que nous ne soyons pas venus ici depuis deux ans, car les fans sont géniaux, et nous avons hâte de les revoir. Au Québec, il n’existe presque plus d’ovale depuis la fermeture de Saint-Eustache alors c’est important pour nous de préserver cette piste et d’y performer. C’est un ovale qui a beaucoup d’inclinaison et nous pouvons être deux voitures de large, ce qui permet des batailles serrées et donne un excellent spectacle. »

L’Autodrome Chaudière 250 prendra place ce samedi, dès 17h30, sur le tracé ovale de Vallée-Jonction. L’épreuve de 250 tours sera séparée en deux segments de 125 tours, avec une pause de 5 minutes à l’intermission pour permettre aux équipiers d’effectuer de légers ajustements sur la voiture, selon les règlements de la série. (JC)