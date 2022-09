Louis-Philippe Dumoulin de retour en piste ce week-end

La dernière épreuve de la série NASCAR Pinty’s sur circuit routier prendra place ce week-end, au Canadian Tire Motorsport Park (CTMP). Alors que la saison tire à sa fin, Louis-Philippe Dumoulin et l’équipe #47 WeatherTech Canada | Groupe Bellemare visent une cinquième victoire en carrière sur le tracé ontarien.

Au classement des pilotes, Marc-Antoine Camirand est en tête avec 440 points, lui qui a les yeux rivés sur son premier championnat en carrière. Il détient 23 points d’avance sur DJ Kennington, tandis qu’Alex Tagliani (414) et Kevin Lacroix (412) suivent non loin derrière. Le plus jeune des Dumoulin pointe au 7e rang avec 392 points en banque.

Les enjeux sont élevés alors que le partenaire principal du Trifluvien est le commanditaire de l’événement, le WeatherTech 200.

« Cela ajoute du piquant à la course! », lance le pilote de la voiture #47. « WeatherTech est partenaire avec nous depuis 2012 et nous sommes fiers qu’ils s’investissent autant en course automobile, c’est une motivation supplémentaire pour aller chercher la victoire ce dimanche. »

« C’est une piste sur laquelle j’ai beaucoup de plaisir et le tracé convient à mon style de pilotage. L’objectif de remporter le championnat a changé en cours de saison puisque nous avons éprouvé des difficultés. C’est un apprentissage complémentaire pour revenir plus fort l’an prochain et nous souhaitons terminer sur une note positive en signant deux victoires. »

Dumoulin détient un impressionnant palmarès au Canadian Tire Motorsport Park, ayant inscrit sept podiums, dont quatre victoires sur le tracé de 3.957 kilomètres. L’an dernier, il récoltait l’une de ces victoires au terme d’une épreuve empreinte d’action lors de laquelle il s’était imposé en position de tête un peu avant la mi-course, ne se laissant jamais dépasser jusqu’au drapeau à damier. Plus tôt en mai, le pilote de la voiture #47 WeatherTech Canada | Groupe Bellemare avait pris le départ de la pole position. Toutefois, l’épreuve ne s’est pas déroulée comme prévu, du brasse-camarade avait empêché son ascension après ses arrêts aux puits.

Le drapeau vert sera agité à 13h05, ce dimanche, et précédemment, les fans autour du site auront l’occasion de rencontrer les pilotes de la série à la remorque NASCAR Pinty’s.