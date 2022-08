Louis-Karl Ménard excelle à 14 ans!

Louis-Karl Ménard revient tout juste de sa première participation aux Jeux du Québec et il n’y était pas qu’en simple touriste. Bien au contraire, il est revenu à Trois-Rivières avec six médailles autour du cou, sur un total de 21 pour l’ensemble des athlètes de la Mauricie.

Le jeune homme de 14 ans a remporté trois médailles en vélo de montagne, mais également trois médailles en vélo de route… qu’il vient de découvrir comme nouvelle discipline!

« Je pratique le vélo de montagne depuis toujours et c’est en mai dernier que mon père m’a demandé de rouler avec lui en vélo de route. J’ai tout de suite aimé ça et, en même temps, je me disais que c’est le même principe, dans le sens où, quel que soit le vélo, on doit pédaler au final. J’ai gagné une Coupe du Québec cet été, mais on m’a disqualifié pour avoir levé les bras. Le lendemain, j’ai terminé deuxième au critérium (une course de 20 minutes), alors je me suis inscrit aux Jeux du Québec. Je savais que j’avais de bonnes chances de Top-5 », lance-t-il d’entrée de jeu.

« Pour ce qui est du vélo de montagne, je connais bien les autres compétiteurs et je savais que je pouvais faire des Top-3. Je voulais repartir des Jeux avec une médaille », ajoute celui qui fait de la compétition depuis au moins cinq ans. « Plus que je récoltais de médailles, plus mon objectif changeait et je suis bien content de mes Jeux. Je vais même pouvoir revenir l’an prochain, alors c’est parfait. »

Celui qui se dirige en secondaire 3 à l’Institut secondaire Keranna a remporté une médaille d’or, un d’argent et une de bronze en cyclisme sur route, et deux médailles d’argent et une de bronze en vélo de montagne. Il n’y a aucun doute que le cyclisme est sa véritable passion.

« J’ai toujours fait du vélo de montagne et j’aime l’adrénaline que ça procure. C’est rempli d’obstacles et d’action et c’est plus dur que le vélo de route, physiquement. On pousse un peu moins avec le vélo de route, mais j’aime l’effet de peloton et la vitesse. On peut utiliser des stratégies d’équipe et on peut socialiser, même pendant les entraînements, contrairement au vélo de montagne où on roule en solitaire », explique celui qui est membre du Club Dalbix, à Sherbrooke (vélo de montagne) et membre à l’École Vélo Mauricie (EVM) de Trois-Rivières (vélo de route).

Ses exploits ne sont pas passés sous le silence aux Jeux du Québec puisqu’il a été choisi à titre de porte-drapeau lors de la cérémonie de clôture.

« Pour être honnête, je ne m’y attendais pas et j’étais très surpris. C’était vraiment le fun et j’étais très heureux de pouvoir le faire. Je ne m’en plains pas du tout », confie-t-il, tout sourire. « J’ai adoré la cérémonie d’ouverture et la cérémonie de clôture. Sur place, c’était tellement une belle ambiance d’être avec les autres athlètes de la Mauricie, en gang, et de pouvoir discuter avec les athlètes des autres régions aussi », ajoute-t-il.

« Les Jeux du Québec, c’était vraiment une belle expérience et c’est certain que j’ai éprouvé une certaine fierté. C’est beaucoup de travail et j’ai toujours été positif lors des entraînements. Tous les efforts que j’ai mis ces derniers mois, et tout ce que j’ai donné pour être prêt ont été récompensés. »

L’an prochain, le jeune athlète pourra participer à sa première Coupe Canada et à ses premiers championnats canadiens et il s’est fixé un Top-15 comme objectif. Il sera également à surveiller lors de sa deuxième participation aux Jeux du Québec, cette fois du côté de Rimouski.

« C’est sûr que je veux continuer le plus longtemps possible. Hugo Houle vient de gagner une étape du Tour de France et je pensais à lui lorsque j’ai gagné ma médaille d’or. On n’est pas au même niveau, mais on a tous les deux réussi nos objectifs. Lui voulait gagner une étape, moi je voulais gagner une médaille. C’est sûr que c’est un modèle en qui je me suis vu à ce moment-là », conclut-il.