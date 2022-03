Longue série entre les Estacades et le Royal-Rousseau?

Après avoir disposé des Lions du Lac Saint-Louis en trois matchs consécutifs, voilà que la deuxième ronde des séries éliminatoires s’amorcera ce mercredi, pour les Estacades de Trois-Rivières (Midget AAA), dès 19h. La partie aura lieu au Complexe sportif Alphonse-Desjardins (CSAD).

Les Estacades ont rendez-vous avec le Royal-Rousseau de Laval-Montréal, au deuxième tour. Laval-Montréal a pris le deuxième rang de la Division CCM cette saison avec 22 gains en 38 matchs, comparativement aux 24 gains en 38 matchs des Estacades. Cette série pour en être une longue!

Le Royal-Rousseau a connu une première ronde plus difficile, l’emportant à la limite des cinq matchs. Thomas Verdon (2 buts-3 passes), Danny Akkouche (1b-4p), Alessio Stivaletta (1b-3p) ont été les plus productifs. Chez les Estacades, Evan Courtois a inscrit 2 buts 3 matchs, en plus d’amasser une aide. Louka Bélanger, Kieran O’Grady et Thomas Gagnon ont tous amassé 1 but et 1 aide au premier tour.

Duel de gardiens?

Devant le filet, Félix Hamel a remporté ses trois duels, tout en conservant une moyenne de buts alloués à 1,30 et un taux d’efficacité à .947. Hamel est en mission, lui qui sera promu chez le Drakkar de Baie-Comeau, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), l’an prochain. De son côté, Quentin Miller a obtenu trois des cinq départs des siens. Il a d’ailleurs remporté les trois matchs de la série du Royal-Rousseau, en présentant une moyenne de buts alloués à 2,10.

La deuxième rencontre de cette série 3 de 5 aura lieu jeudi, toujours au CSAD. Les Estacades se dirigeront ensuite vers Montréal pour le troisième match prévu ce dimanche 3 avril, à 17h. Si nécessaire, un quatrième match est prévu le lundi 4 avril, toujours à Montréal, dès 19h.

Si la série atteint la limite, la rencontre aura lieu à Trois-Rivières, mercredi le 6 avril, dès 19h.