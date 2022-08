« Les performances ont été au-delà de nos attentes » -Maïka Chamberland

Maïka Chamberland ressort comblée de sa première participation au Grand Prix de Trois-Rivières.

« C’est fou! C’est inimaginable! C’est un rêve de petite fille qui vient de se réaliser, s’exclame la jeune pilote de 17 ans. J’avais une équipe en or, une super bonne voiture, de super mécanos et les performances ont été au-delà de nos attentes. J’ai fait un top 10 à ma première course. Je pleurais presque en débarquant de la voiture. C’était la plus belle course de ma vie! »

La Trifluvienne fait ses armes en karting. Elle n’avait que 12 ans lorsqu’elle a demandé à ses parents si elle pouvait essayer le karting. C’est la première fois qu’elle pilotait une Formule 1600 pendant le Grand Prix.

Durant les trois courses du week-end, elle a manœuvré le bolide pour éviter les accrochages et les accidents, de sorte qu’elle a pu ramener la voiture en un morceau à son équipe.

« C’était mon but de ne pas avoir d’accrochage. Alors j’ai beaucoup marché sur le piste la journée d’avant et j’ai fait des tours de camion avec des pilotes que je connais. Marc-Antoine Camirand m’a beaucoup aidée là-dedans. J’ai aussi fait des tours de kart de golf avec d’autres membres de l’équipe qui étaient déjà venus et j’ai fait la track sur simulateur », détaille Maïka Chamberland.

En plus de sa 10e place lors de la course du vendredi, elle a pris la 11e position lors des deux courses suivantes.

« C’était stressant, mais je tenais vraiment à ramener la voiture en un morceau pour être capable de terminer ma fin de semaine avec de bons résultats. Je pense que je m’en suis bien sortie. C’était d’y aller avec ma limite à moi, sans trop pousser la machine », ajoute-t-elle.

Maïka Chamberland a beaucoup fait parler d’elle pendant l’événement. Ils ont été plusieurs à passer la saluer dans les paddocks et à prendre un moment pour discuter avec elle. « Je me suis fait beaucoup voir en fin de semaine. Ça va m’aider pour le karting, mais aussi à long terme, souligne-t-elle. J’ai pu avoir le feeling d’une voiture de course au Grand Prix pour la première fois et j’ai ramené la voiture en un morceau. C’est sûr que c’est le fun. »

Et cette première participation au Grand Prix de Trois-Rivières risque de ne pas être sa dernière! Elle laisse entendre qu’on risque de la revoir l’an prochain au GP3R. « Si ce n’est pas en Formule 1600, ce sera en voiture, c’est sûr. On a déjà un bon petit plan pour l’année prochaine qui est en cours et qui va se travailler tout l’hiver », conclut-elle.

D’ici là, elle retrouvera son volant en karting.