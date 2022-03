Les Patriotes sans pitié face aux Ravens

Les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) en ont mis plein la vue devant leur partisan, hier, l’emportant 6 à 1.

La formation trifluvienne disputera donc la demi-finale de la Division Est, dès 19h samedi, au Colisée Jean-Guy Talbot.

Les locaux n’ont pas laissé beaucoup de chances aux Ravens en y allant avec trois buts dès le début de la rencontre. Simon Lafrance a été le premier à battre Mark Grametbauer dès la 7e minute de jeu. Quelque trois minutes plus tard, c’était au tour de Louis-Filip Côté de faire bouger les cordages, tandis que Samuel L’Italien l’imitait 38 secondes plus tard.

Au deuxième tiers, seul Carleton s’est inscrit à la marque. Conner Jean a trompé la vigilance d’Alexis Gravel pour réduire l’écart à deux buts.

Les Pats n’allaient pas mettre la pédale douce en troisième période et Zachary Lavigne a redonné une priorité de trois buts au vert et orange dès les premiers instants de la période. Jordan Martel, et Simon Lafrance, sont ensuite venus compléter le pointage.

L’Italien et Lavigne ont conclu leur soirée de travail avec 3 points chacun, tandis que Gravel repoussait 26 rondelles. Malgré le fait que les Pats aient inscrit 6 buts, ils ont été incapables de compter en supériorité numérique (0 en 4).