Les Miners évitent le balayage

Les Aigles de Trois-Rivières avaient remporté les deux premiers matchs de la série face aux Miners de Sussex County, mais le scénario fut tout autre, dimanche, alors que les visiteurs l’ont emporté 13 à 3, notamment grâce à une première manche de cinq points.

Le partant de la formation trifluvienne, Sam Bélisle-Springer, a été accueilli de pied ferme par les Miners. Jawuan Harris a d’abord produit le premier de ses cinq points du jour à l’aide d’un simple. Cito Culver a ensuite vidé les buts lorsque Ricardo Sanchez a effectué un mauvais relais vers le premier but. Isaias Quiro a ensuite enchaîné avec un simple, produisant le cinquième point de la manche (un seul étant mérité au dossier du partant).

Trois-Rivières va ensuite réduire l’écart à 5 à 3, mais les visiteurs vont rapidement recreuser l’écart à 7 à 3 avant d’exploser avec une autre manche de quatre points, cette fois en début de 5e manche face au releveur québécois David Gauthier. Ce dernier sera accueilli avec deux coups de circuit bon pour deux points, soit par Kevin Rolon et par Jawuan Harris. Ce même Harris va de nouveau frapper une longue balle de deux points, cette fois en 7e manche, face au releveur Christian Allegretti.

Du côté du monticule, les Aigles ont annoncé la venue d’un nouveau lanceur partant droitier, Taylor Lepard. L’artilleur de 24 ans est originaire de Toronto et a gradué de l’Université du sud du New Hampshire. En 2020, il a fait ses débuts dans la NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics) portant l’habit des Seahawks de Keiser. Il affichait une moyenne de point mérité de 2,35 en 23 manches de travail en plus de faire 24 victimes au bâton.

En 2021 et 2022, l’Ontarien de 6’3 a rejoint l’équipe Penmen du Sud du New Hampshire, exerçant dans la NCAA. Durant ces deux saisons, il a fait ses preuves en lançant pour une moyenne de point mérité de 3,72, remportant cinq victoires, aucune défaite, en 77 manches de travail. Il a d’ailleurs retiré 81 joueurs lors de ses apparitions au monticule.

Au classement, Trois-Rivières (17v-19d) occupe toujours le 6e rang de la Division Est. Québec (28v-10d) trône au sommet devant Ottawa (25v-11d) et Sussex County (23v-17d). Les Aigles sont en congé aujourd’hui avant de recevoir les ValleyCats de Tri-City pour une série de trois rencontres. Vendredi, ils prendront la route de Québec pour y disputer trois autres duels.