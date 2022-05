Les Lions toujours en vie

C’était soirée du tout pour le tout au Colisée Vidéotron alors que les Growlers de Terre-Neuve avaient l’avance 3 à 1 dans sa série face aux Lions. Alexis D’Aoust a inscrit deux buts, dont celui qui allait faire la différence en troisième période, les Lions l’emportant 3 à 2.

Les Growlers ont repris là où ils avaient laissé jeudi en ouvrant la marque dès la quatrième minute de jeu. C’est Tyler Boland – encore lui – qui a surpris la vigilance de Philippe Desrosiers.

Les Lions devaient aussitôt répliquer et c’est ce que le Trifluvien Alexis D’Aoust a décidé de faire. Ce dernier est venu compléter la passe de Brenden Locke pour ensuite s’amener devant le défenseur à qui il a servi une tasse de café 2 laits 2 sucres. Il a ensuite battu Keith Petruzzelli du revers pour créer l’égalité 1 à 1 quelque quatre minutes plus tard.

Terre-Neuve a pris le contrôle de la rencontre au deuxième vingt, dirigeant 12 tirs vers le filet de Desrosiers contre seulement 2 pour Trois-Rivières, après 16 minutes. Ce qui devait arriver… arriva! Boland est revenu à la charge en fin de période pour redonner l’avance aux siens.

Or, comme ce fut le cas en première période, les Lions ont aussitôt répliqué. Le capitaine Cedric Montminy a trouvé le fond du filet 24 secondes plus tard et les deux équipes retraitaient au vestiaire avec un pointage de 2 à 2.

Les Lions vont prendre les devants pour la première fois du match au troisième tiers. Alexis D’Aoust, encore lui, est venu rompre l’égalité à la 10e minute de jeu, aidé d’Alexandre Fortin. En effet, Fortin a envoyé D’Aoust en échappée, à nouveau, celui-ci battant Petruzzelli du côté du gant.

Les hommes d’Éric Bélanger parviendront à s’accrocher à cette mince avance, forçant la tenue du 6e match, lundi, dès 17h30. La rencontre aura lieu du côté de Terre-Neuve.

Desrosiers, encore solide, a réalisé 35 arrêts dans cette victoire acquise devant 3114 spectateurs.