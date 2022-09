Les Lions s’entendent avec un nouveau gardien de but

À près d’un mois du lancement de la deuxième saison des Lions de Trois-Rivières dans la ECHL, Marc-André Bergeron en est à finaliser l’alignement des félins. Le directeur général et vice-président hockey de l’équipe trifluvienne a mis sous contrat le gardien de but québécois, Thomas Sigouin.

Rappelons que Philippe Desrosiers a signé un contrat à deux-volets avec le Rocket de Laval, ce qui pourrait faire en sorte qu’il soit de retour à Trois-Rivières à un moment ou à un autre.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur les services d’un jeune gardien de but athlétique comme Thomas (Sigouin). Il sera en mesure de démontrer l’étendue de son talent aux partisans des Lions en plus de compléter efficacement notre trio fort prometteur de gardiens », a témoigné M. Bergeron.

Le jeune athlète originaire d’Amos a évolué pour les Stingers de Concordia lors de la dernière année, lui qui a enregistré une fiche de 4 gains et 4 revers en huit rencontres. Il s’est démarqué dans les rangs universitaires en réalisant un jeu blanc, tout en maintenant une moyenne de buts accordés de 3,13 et un taux d’efficacité de .913. Sigouin a effectué ses débuts dans les rangs professionnels la saison dernière alors qu’il a disputé quatre matchs dans la ECHL avec le Fuel d’Indy, les Solar Bears d’Orlando et les Grizzlies d’Utah.

Avant de rejoindre l’Université de Concordia, le gardien de but a parfait ses apprentissages dans la LHJMQ avec le Phoenix de Sherbrooke et les Remparts de Québec. Il est à noter que Sigouin a terminé son parcours junior avec une fiche de 34-16-7, tout en ayant maintenu une moyenne de buts alloués de 2,71 et un taux d’efficacité de .894. Le 3 mai 2021, il a réalisé un fait d’armes assez rare pour un gardien de but en marquant un but dans un filet désert, en séries éliminatoires. (JC)