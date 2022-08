Les Lions s’entendent avec Nicolas Guay pour la prochaine saison

Les Lions de Trois-Rivières se sont entendus sur les termes d’un contrat d’une saison avec l’attaquant Nicolas Guay.

L’ailier droit de 23 ans a connu énormément de succès dans les rangs universitaires la saison dernière où il a récolté 14 buts et 11 mentions d’aide en seulement 18 rencontres avec les Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick, l’équipe où le nouveau membre des Lions, James Phelan, a également évolué en 2021-2022.

Ces excellentes performances lui ont notamment permis de disputer 16 rencontres avec les Canucks d’Abbotsford dans la AHL vers la fin de la saison.

« Je suis très heureux de cette signature puisque Nicolas est un joueur de premier plan. Il possède beaucoup de leadership en plus d’être extrêmement compétitif. Son style de jeu nous aidera grandement en plus de plaire aux partisans des Lions », mentionne, Marc-André Bergeron, directeur général et vice-président des opérations hockey des Lions de Trois-Rivières.

Avant de se joindre aux Reds de UNB, le Châteauguois a complété son parcours junior avec l’Océanic de Rimouski, lui qui a joué près des 300 parties dans le circuit Courteau. Son excellente vision du jeu et son tir foudroyant qui lui ont permis de récolter 67 buts et 86 mentions d’aides en 126 matchs lors de ses deux dernières saisons dans la LHJMQ.