Les Lions se sauvent avec la victoire en fin de match

Les Lions de Trois-Rivières amorçaient une série de 4 matchs en 5 soirs à Terre-Neuve. Alors qu’ils se dirigeaient vers un 5e revers de suite, les Lions ont inscrit 3 buts en de match pour se sauver avec la victoire.

Les deux formations se sont échangées chacun but en première période, Hayden Shaw créant l’égalité 1 à 1 à la 15e minute de jeu. Puis lors de la période médiane, seul Tyler Boivin a battu Keith Petruzzelli pour donner l’avance aux visiteurs.

Les deux équipes ont ouvert le jeu au dernier tiers, totalisant 26 tirs (12 pour Trois-Rivières). Marc Johnstone a créé l’égalité 2 à 2 avant de voir Tyler Boland donner l’avance à Terre-Neuve avec moins de 5 minutes à jouer.

Puis les Lions sont revenus!

Nicolas Larivière a d’abord trouvé le fond du filet en infériorité numérique, battant Petruzzelli. Il ne restait qu’une minute et 17 secondes à jouer. Quelques secondes plus tard, les Lions se retrouvaient sur l’attaque à cinq et Larivière, encore lui, donnait l’avance aux Lions avec 13 secondes à faire au match. Anthony Nellis a ensuite marqué à son tour, cette fois dans un filet désert, à 19:59.

C’est Philippe Desrosiers qui a récolté la victoire avec 27 arrêts. Cédric Desruisseaux et Cédric Montminy, qu’on a vu discuter stratégie à l’entraînement hier, ont obtenu deux aides chacun.

Au classement, les Lions (.553 de pourcentage de victoire) se rapproche de Terre-Neuve (.635) et du deuxième rang de la Division Nord. Les deux équipes se retrouveront demain, à nouveau dès 17h30.