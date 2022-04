Les Lions reviennent dans la série grâce à Nellis

La série Growlers-Lions se transportait à Trois-Rivières et force est d’admettre que le début de match fut marqué par des centaines de bancs vides au Colisée pour ce premier match éliminatoire des Lions. Menés par les trois buts d’Anthony Nellis et par un Philippe Desrosiers alerte devant sa cage, les Lions l’ont emporté 3 à 2, Terre-Neuve menant maintenant cette série 2 à 1.

Nellis est venu jouer les héros en fin de match pour briser une égalité de 2 à 2 alors qu’il a redirigé le lancer de Josh Brook.

»J’ai aimé notre match en général et on a réussi a limité le temps et l’espace des Growlers. On a bien joué et on méritait de gagner, a lancé Éric Bélanger, entraîneur-chef des Lions. On a très bien géré notre discipline également. On l’avait dit hier, ce matin et avant le match pour être sûr et je pense que leurs picosseux ont moins bien réussi ce soir. »

»Devant le filet, Phil a été bon et fort mentalement alors c’est important pour un gardien de but. On a joué un match serré et il est demeuré calme, même après le deuxième but des Growlers. (…) C’est un jeu d’échecs et Terre-Neuve a apporté plusieurs ajustements pendant le match. Nous avons réussi de notre côté à toujours nous ajuster à eux. »

Si Alexis D’Aoust était de retour à son poste, ce ne fut pas le cas pour le défenseur Olivier Galipeau (blessé), ni Olivier Archambault, qui purgeait un match de suspension. Devant le filet, Desrosiers était à son poste devant nul autre que Keith Petruzzelli, véritable bête noire des Lions cette saison.

Ce sont les visiteurs qui ont eu la première chance de marquer, mais Desrosiers a sorti le bout du patin à la toute dernière seconde. Puis quelques instants plus tard, Mark Johnstone battait Desrosiers à l’aide d’un bon tir, mais directement sur la tige horizontale. À l’autre bout de la patinoire, Trois-Rivières était limité à un seul lancer à la mi-période.

Les Growlers vont ouvrir la marque en début de deuxième période alors que Tyler Boland s’est amené à toute vitesse en zone des Lions avant de laisser partir un bon tir bas.

Les Lions sauront assurer la réplique quelques minutes plus tard. S’amenant à 3 contre 2, Anthony Nellis a sauté sur le retour de lancer de Justin Ducharme pour battre Petruzzelli à sa droite.

Copier-coller en fin de période alors que les Lions évoluaient en avantage numérique. Cette fois, Nellis a sauté sur le retour de lancer de Bradley Johnson pour donner l’avance à la formation trifluvienne.

Les deux formations se sont échangé quelques chances en troisième période, mais sans plus. Le jeu était beaucoup plus physique qu’au premier tiers. Alors qu’il ne restait que 5:37 à faire au match, un des deux arbitres a levé le bras pour chasser Alexis D’Aoust, la foule s’indignant que le Growlers ait trébuché en entrant en contact avec son coéquipier. Les Lions s’en sont sortis avec deux gros jeux individuels de Peter Abbandonato et d’Anthony Nellis.

Terre-Neuve a retiré son gardien avec 3 minutes à jouer et Desrosiers y est allé d’un important arrêt de la mitaine. Mais ce qui devait arriver arriva alors que Zach O’Brien a laissé un bon tir à la hauteur des cercles de mises en jeu. Ayant la vue complètement obstruée, le #30 des Lions n’a rien vu.

Or, avec 22.9 secondes à jouer, le défenseur Josh Brook a dirigé un tir de la pointe vers le filet de Petruzzelli et qui d’autre? Antony Nellis était là pour rediriger le disque dans le fond du filet pour compléter son tour du chapeau et faire bondir les 2700 fans de leur siège.

Le quatrième match de la série aura lieu à Trois-Rivières, jeudi soir. La cinquième rencontre est prévue pour samedi, toujours en sol trifluvien.