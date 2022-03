Les Lions reprennent le quatrième rang aux Mariners

Match d’une haute importance ce soir à Trois-Rivières alors que les Lions recevaient les Mariners. Le Maine (.508) a tout récemment soutiré le quatrième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires aux Lions (.500). En contrôle 3 à 0 en début de deuxième période, les Lions ont vu les Mariners revenir de l’arrière avant de finalement reprendre le contrôle du match, en route vers un gain de 5 à 3.

Avec cette victoire, les Lions retournent au quatrième rang, avec un pourcentage de victoires à .509. De son côté, le Maine glisse à .500. Le noir et vert devra performer sur la route puisque 6 de ses 10 derniers matchs seront joués sur les patinoires adverses.

«On a joué un bon match et le relâchement de deuxième période était attendu étant donné les circonstances (au cœur d’un séquence de 8 matchs en 10 jours). On s’y attendait, mais les gars ont très bien rebondi. Je suis vraiment fier de mes joueurs ce soir, on a bloqué des lancers et Vanstone s’est même battu», a laissé tomber Éric Bélanger.

«Maintenant, faut se préparer pour Adirondack et ne pas prendre ça à la légère parce que ça peut être un match piège. Nous devrons être prêts, même si la fatigue commence à se faire sentir. Je ne reviendrai pas sur ce que j’ai dit sur le calendrier, mais ma crainte, c’est de savoir combien de gars on va avoir perdus au combat si on rentre en séries. Ce ne sont pas des robots et nous ne sommes pas une équipe de deuxième rang avec 10 ou 12 points d’avance. Chaque soir, on se bat pour notre survie.»

C’est le joueur de l’heure chez les Lions, Alexandre Fortin, qui a ouvert la marque ce soir, à la 8e minute de jeu. Puis moins de 8 minutes plus tard, c’était au tour de Connor Welsh de battre Jérémy brodeur, fils de Martin, pour doubler l’avance des Lions.

Les locaux allaient amorcer le deuxième vingt avec la même hargne. Dès la 4e minute de jeu, Fortin a repéré Julien Nantel qui allait battre Brodeur pour tripler l’avance des Lions.

Jusqu’à présent, rien à redire, les Lions étaient en parfait contrôle.

Or… les Mariners n’allaient pas lancer la serviette pour autant. La réplique est venue quelque trois minutes plus tard lorsque Keltie Jeri-Leon est habilement revenu devant le filet d’Arthurs Silos. Il a repéré Patrick Shea, laissé sans surveillance devant, qui allait réduire l’écart à deux buts.

Puis moins de deux minutes plus tard, Mathew Santos a pris un bon lancer vers Silovs, que Tyler Hinam a fait dévier de brillante façon par-dessus le gant du gardien des Lions. L’écart n’était plus que d’un seul but.

Les Mariners ont même travaillé pour l’égalité dans les instants suivants, mais cette fois, ils ont touché le poteau, puis ont vu Silovs réaliser un très bon arrêt sur un tir dangereux provenant dans l’enclave.

Le Maine a également dominé la fin de la période. Silovs a dû se montrer alerte lorsque la rondelle est venue danser sur sa ligne rouge après avoir ricoché sur le poteau droit. Il a récupéré le disque sous sa mitaine, au bon moment.

Les visiteurs auraient dû en profiter puisque le nouveau papa, Cédric Montminy, allait leur faire payer le prix dans les instants suivants. Le capitaine des Lions a été envoyé en échappée par Francis Thibeault et il n’allait pas rater pareille occasion. Contrôlant la rondelle du côté droit, il a rapidement opté pour le tir vif, de son côté gauche, la rondelle passant sous le bras de Brodeur.

Puis alors qu’il ne restait que 16,9 secondes à écouler, Tim Vanstone s’est amené à toute vitesse à la hauteur du cercle gauche. De son côté Anthony Nellis se créait un chemin vers le filet, parfaitement positionné pour rediriger la passe de Vanstone dans la partie supérieure.

Les Lions pouvaient respirer à nouveau, en avance 5 à 2.

Le troisième vingt s’est amorcé avec un changement de gardien chez les Mariners, Stefanos Lekkas s’amenant dans la rencontre, et par un violent combat entre Tyler Hinam et Tim Vanstone, qui est allé a l’avantage de Vanstone.

Puis dans les secondes suivantes, Shea déjouait Silovs pour la deuxième fois ce soir, ramenant les siens dans le match.

Les Lions seront en mesure de s’accrocher à cette avance, en route vers la victoire.

Quatre autres matchs

Les Lions, qui sont présentement à la mi-chemin d’un marathon de 8 matchs en 10 jours, seront de retour en action mercredi face au Thunder d’Adirondack (.434), à Trois-Rivières. Puis ce week-end, ce sera trois affrontements en trois soirs face aux Royals de Reading (.672), toujours du côté du Colisée Vidéotron. Les Royals trônent au sommet de la Division Nord avec 37 gains en 61 sorties.

Transaction

Plus tôt dans la journée, les Lions de Trois-Rivières annonçaient avoir mis la main sur Stefan Fournier, âgé de 29 ans. Ce dernier avait commencé la saison avec le Michalovce Dukla HC, où il avait totalisé 118 minutes de pénalités en 15 matchs.

Il a ensuite rejoint le Thunder de Wichita, dans la ECHL, où il a amassé 20 points en 26 matchs, dont 9 buts. Fournier en était à sa quatrième saison dans l’uniforme du Thunder et il était déjà en uniforme ce soir, vêtu du #17.