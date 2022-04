Les Lions pourront-ils répéter ce jeudi?

Il faut remonter plusieurs décennies pour retrouver des séries éliminatoires de hockey professionnel à Trois-Rivières. Les amateurs de la Mauricie ont droit à ce privilège cette semaine, alors que les rencontres #4 et #5 sont prévues au Colisée Vidéotron.

Les Growlers se sont imposés lors des deux premiers duels présentés à Terre-Neuve. Ils ont remporté le premier match au pointage 7 à 4, puis ils récidivaient le lendemain avec un gain de 6 à 2. Les Lions ont quant à eux rebondi mardi avec un important gain de 3 à 2 pour niveler la série à 2 à 1, notamment grâce au 3 buts d’Anthony Nellis.

Le viel adage mentionne qu’on ne peut pas changer une formule gagnante, mais Olivier Archambault a terminé sa suspension et Olivier Galipeau pourrait peut-être revenir au jeu? Voilà un dossier à suivre…

Les Growlers partaient favoris dans cette série, non seulement par l’écart de points au classement entre les deux formations, mais également si l’on tient compte des 14 duels entre les deux formations cette saison. En effet, Terre-Neuve a remporté 10 gains en 14 matchs face à Trois-Rivières, subissant seulement quatre revers, dont un en surtemps. Or, les Lions n’ont jamais affronté les Growlers avec leur alignement actuel.

Première saison montagnes russes

Les Lions auront offert une bonne première saison aux fans. Terre-Neuve a d’abordé balayé la formation trifluvienne, au Colisée Vidéotron, lors de la première série de la saison. Le 29 octobre, les Lions remportaient une victoire historique de 2 à 0 sur la patinoire des Mariners du Maine.

La première victoire des Lions à domicile est survenue le 6 novembre, en tirs de barrage, face aux Royals de Reading. Après une autre période un peu plus creuse, les hommes d’Éric Bélanger se sont ensuite payé une séquence de 7 victoires consécutives (et 9 gains en 10 sorties), balayant une série de trois matchs face aux Royales, et une série de trois matchs face aux Everblades de la Floride.

La COVID-19 est ensuite venue s’interposer, limitant les Lions à un seul match en plus de 30 jours. Le retour des Fêtes ne fut guère glorieux, le roulement de joueurs se mettant en branle. Il fut une période où les fans questionnaient le calibre de la formation trifluvienne par rapport aux autres formations du circuit.

Puis dans le dernier droit de la saison, Marc-André Bergeron y est allé de magie pour relancer sa formation. Il a déniché Tim Vanstone, Brenden Locke, Max Kaufman et le défenseur Connor Welsh, en plus de recevoir les services d’Alexandre Fortin et du gardien de but Arthurs Silovs. Ces ajouts ont donné un second souffle aux -Lions, un nouveau visage à l’équipe, ce qui leur a permis d’accéder à la grande danse printanière en terminant la saison avec cinq gains, un revers et un autre revers en surtemps.

Les hommes d’Éric Bélanger sont venus bien près d’aligner cinq marqueurs de 20 buts. Seul Anthony Nellis a réussi l’exploit avec 22 buts, devant Olivier Archambault (19), Cédric Montminy (19), Alexis D’Aoust (19 en 39 matchs) et Shawn St-Amant (18 en 32 matchs), sans oublier le retour de Peter Abbandonato (12 buts en 18 matchs).