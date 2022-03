Les Estacades renouent avec la victoire

Les Estacades de Trois-Rivières étaient de retour à domicile, hier, pour un troisième match en 48 heures. Après avoir subi la défaite vendredi, en fusillade, contre les Gaulois, et avoir vu le Blizzard se sauver avec la victoire, samedi, avec une seconde à faire au cadran, les joueurs de Rémi Royer ont démontré beaucoup de caractère pour finalement sortir grand vainqueur du duel de retour face au Blizzard, dimanche, au pointage de 6 à 4.

Après un mauvais début de match, les visiteurs ont rapidement pris les devants 3 à 0 en moins de dix minutes. Le gardien Félix Hamel étant laissé à lui-même, rien de bien intéressant ne s’annonçait. « Les gars en devaient une à Félix à la suite du match d’hier. Puis voilà que le début de notre game n’était pas mieux », lancé coach Royer.

Louis-Charles Plourde a ensuite réduit la marque à 3 à 1, mais le Blizzard a tôt fait de reprendre une avance de trois buts, toujours en première période.

Le jeu des Estacades a repris un peu de cohésion et d’intensité au deuxième vingt. Seul William Dumais a fait bouger les cordages, réduisant l’écart à deux buts.

Débute ensuite la troisième et voilà que les locaux sont affamés, se permettant de limiter le Blizzard à un seul tir au but. Les Estacades volaient littéralement sur la grande surface du CSAD.

Une collision est survenue entre un défenseur du Blizzard et son gardien, déportant ce dernier loin à l’extérieur de sa cage. Frédéric Deschenes a pu récupérer la rondelle tout à fait libre pour toucher la cible dans une cage béante.

Quelques instants plus tard, Louka Bélanger a servi une savante passe au capitaine Evan Courtois qui est allé d’un bon tir du poignet pour déjouer Alexandre Lauzier et ainsi créer l’égalité 4 à 4.

Pendant que tous croyaient que le match irait en prolongation, Deschenes – encore lui – a touché la cible pour donner l’avance aux Estacades avec seulement 54 secondes à faire au cadran. Le dernier filet des gagnants a été obtenu dans un filet désert.

« Nos gars ont fait preuve de caractère, et d’un engagement remarquable face au succès de l’équipe. Encore une fois, nos leaders se sont levés. Hamel s’est bien remis de notre mauvais début de match, fermant complètement la porte après le quatrième but du Blizzard. Sans oublier qu’en deuxième et troisième, les joueurs ont joué pour lui et ils lui devaient bien ça! »

Un autre point qui a grandement satisfait l’entraîneur des Estacades, c’est l’efficacité démontrée en désavantages numériques. Rien n’a été donné en six occasions. Outre Deschenes et ses deux buts, Benjamin Brunelle (1b+2a), Evan Courtois (1b+2a), Louis-Charles Plourde (1b+1a) et William Dumais (1b) ont trouvé le fond du filet.

Vendredi, les Estacades ont vu leur série de victoires prendre fin face aux Gaulois de Saint-Hyacinthe à la suite d’une défaite de 2 à 1 en tirs de barrage dans ce qui a été « un match de playoffs » aux yeux de l’entraîneur Rémi Royer.

« Les deux clubs ne se sont pas donné beaucoup d’espace de manœuvre. On a eu de bonnes chances de marquer, mais leur gardien a été solide. Notre gardien (Alexis Cournoyer) a aussi connu un bon match, particulièrement lors des tirs de barrage. »

Mercredi soir, le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup sera de passage à Trois-Rivières, tandis que vendredi, ce se sera au tour des Lions du Lac Saint-Louis.