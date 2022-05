Les Demois’ailes en action ce week-end

Afin d’être fin prêtes pour l’événement qui se tiendra du 6 au 10 juillet prochain, les 44 Demois’ailes feront un pré-défi ce week-end.

Les 44 femmes prendront le départ samedi à 9h jusqu’au dimanche à 13h à l’école secondaire Paul-Le Jeune de Saint-Tite. Elles seront accompagnées de leur entraîneur et de membres du conseil d’administration.

Ce sera aussi l’occasion de récolter des fonds pour les maisons d’hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale. Les Demois’ailes ont mis en vente leur relais de course afin de récolter des sommes et elles parcourront une distance d’environ 30 km.