Les Cats s’imposent à Charlottetown

HOCKEY. La troupe de Daniel Renaud était prête pour ce premier duel de la Coupe du Président. Les Cataractes de Shawinigan ont pris l’avantage de la glace avec une victoire de 5-1 sur les Islanders à Charlottetown pour mener 1-0 dans la série.

Tout a été mis en place par l’organisation afin que les joueurs des Cats soient à leur meilleur pour ce périple à Charlottetown avec un vol nolisé direction maritimes vendredi.

Un contingent de 100 spectateurs de Shawinigan a fait le voyage dans les Maritimes.

Xavier Bourgault s’est illustré avec 2 buts, Mavrik Bourque 1 but et deux passes et Jordan Tourigny avec 3 passes.

Les unités spéciales des Cats se sont illustrées avec 2/4 en avantage et 0/4 pour lesIslanders.

» On a respecté le plan de match malgré un bon départ des Islanders. On ne s’est pas débarrassé de la rondelle et en 33 on n’a pas donné grand-chose. On a des gars engagés qui bloquent des tirs et c’est le fun de voir ça. Cette première victoire là sur la route, c’est gros », exprime Xavier Bourgault.

De son côté Pierrick Dubé a entamé la fin de la dernière série comme cette première en finale. « Le pointage ne représente pas la game. On se concentre sur la game de demain. On a le luxe d’avoir différente combinaison tant mieux. Marquer un but important en premier comme ça c’est important, mais l’important c’est la victoire on se concentre là-dessus. »

Bien sûr, le pilote des Cats Daniel Renaud était satisfait, mais restait sur ses gardes. « Je suis content du score, on ne contrôle pas le score, mais notre performance. L’avantage numérique a été dominant, nos trois phases de jeu ont été excellentes, j’ai aimé les choses simples de notre avantage numérique. La première game est toujours importante, mais l’avantage de la glace, ce concept est surutilisé. On ne voulait pas donner le deuxième but pour leur momentum, j’ai aimé le travail du trio de Bonefon en 3e pour manger les minutes. »

À Propos des fans des Cats, Renaud a été élogieux comme toujours. « Ils ont pris l’initiative de venir ça démontre comment ont a des fans exceptionnels. »

Les deux formations se sont étudiées, puis les Islanders ont pris un certain avantage quant au momentum.

Les Cats ont pu profiter d’un avantage numérique après 5 minutes de jeu. Le meilleur avantage numérique en saison a été muselé sans chance de marquer.

Avec 8 minutes à faire la série affiche une certaine rivalité avec une première altercation.

Charlottetown obtient un premier avantage numérique, mais est incapable de percer la défensive shawiniganaise.

Au terme de la punition, les Islanders sont punis à nouveau et Pierrick Dubé reprend là où il l’a laissée avec un autre but en avantage numérique sur un tir du poignet en avantage numérique avec une brillante passe de Martin Has alors que la punition prenait fin.

Après un retour du gardien Antoine Coulombe sur un tir dévié, Brett Burgell enfile son 10e des séries alors qu’il avait un filet libre.

Les Islanders ont dominé 10-5 pour les tirs en première période.

Les Cats explosent en période médiane.

À 1:23, Xavier Bourgault complète le brillant échange en avantage numérique de Mavrik Bourque et Jordan Tourigny.

À la suite d’une punition attribuée à Bourgault, le gardien des Cats Coulombe a effectué un arrêt spectaculaire en arrêtant le jeu après avoir plongé sur le disque.

Après une belle possession offensive, Dubé récupère un disque derrière le filet pour remettre la rondelle à Bourgault seul qui complète pour son 2e but.

Après un bon échec avant d’Agostino, les joueurs de soutien des Cats donnent une avance de 3 buts avec le filet de Lou-Félix Denis dans un but libre sur une belle passe.

Les Cats ont dominé 11-8 pour les tirs.

Les visiteurs sont demeurés solides défensivement pendant tout le 3e vingt.

Avec moins de 6 minutes à faire à la période, les Cats profitent de leur 4e avantage numérique du match. Olivier Nadeau remporte la mise au jeu et Jordan Tourigny alimente le capitaine pour un 5e filet dans la rencontre.