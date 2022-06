Les Cats champions!

HOCKEY. Pierrick Dubé est devenu le héros de cette finale de la LHJMQ avec le but égalisateur et le but gagnant et les Cataractes remportent leur première Coupe du Président de leur histoire en 5 rencontres contre les Islanders de Charlottetown.

Une fiche parfaite en prolongation 7-0 marque l’histoire des séries des Cataractes de Shawinigan. Sans complexe et après avoir marqué un important filet en milieu de 3e période, Pierrick Dubé permet aux Cats de se procurer un billet pour la Coupe Memorial à Saint John.

« On a travaillé toute l’année pour ça, personne ne nous voyait ici. Va falloir que je le réalise bientôt parce qu’on vient de le faire, s’est exprimé Pierrick Dubé après la rencontre. C’est les deux buts les plus importants de ma carrière. C’est un scénario parfait. Merci à Martin Mondou d’avoir cru en moi! »

« C’est incroyable de vivre ça, lance le capitaine Mavrik Bourque. Dans les cinq derniers jours, je n’ai jamais été stressé comme ça dans ma vie. Aujourd’hui on a encore fait preuve de caractère. Ça fait 4 ans qu’on bûche comme des fous. On en a mangé des volées à 16 ans! Aujourd’hui de gagner la coupe c’est incroyable! On a été chercher Pierrick ce n’est pas pour rien. Il a fait des buts importants, c’est un gamer! Il fait partie des Cats et on va en avoir encore besoin! »

Fil de match

Les Cataractes ont finalement connu un excellent début de rencontre dans ce match #5. Après seulement une minute de jeu, un tir de Charles Beaudoin dévie sur un défenseur adverse avant de frapper Mavrik Bourque pour que la rondelle se faufile derrière le gardien Lapenna impuissant.

Après 6 minutes de jeu, les tirs étaient de 6-3 en faveur des Cats, un grand contraste contrairement aux autres rencontres de la finale.

Encore une fois, l’indiscipline vient rattraper les visiteurs. Les Islanders en profitent encore une fois en avantage. Jakub Brabenec prend le retour de lancer de Patrick Guay qui avait frappé le poteau pour égaliser la marque à la mi-période.

La tempête de Charlottetown se déchaîne ensuite alors que les Cats ont été incapables de tirer jusqu’à la dernière minute à jouer. Les Cats ayant l’ascendant dans les tirs 8-5 à un moment dans la période, les Islanders ont renversé la situation pour terminer l’engagement avec l’avantage 17 à 9. Sans le brio du gardien Antoine Coulombe, la marque aurait pu être fort différente.

William Trudeau donne l’avance aux siens sur un tir de la pointe alors que le gardien Coulombe a échappé son tir de la mitaine après 4 minutes de jeu.

Moins de 1 minute plus tard, Brabenec fait a nouveau bouger les cordages alors qu’il a complété une brillante pièce de jeu du défenseur Lukas Cormier. Ce filet a chassé Coulombe de la rencontre.

Charles-Antoine Lavallée a dû s’illustrer une première fois sur une montée adverse à deux contre un alors que les Cats évoluaient en avantage numérique.

Avec 7 minutes à faire à la période médiane, Olivier Nadeau rétrécit l’écart en avantage numérique alors qu’il était posté devant le filet fidèle à son habitude.

Les Islanders ont obtenu 11 tirs contre 6 pour les Cats.

Du jeu beaucoup plus serré en 3e avec sans doute la meilleure période des Cats depuis le match #1 de la série.

Après un effort de William Veillete pour reprendre la rondelle après l’avoir perdu en zone adverse, Pierrick Dubé profite d’une ouverture dans l’enclave en milieu de période pour marquer son 11e des séries.

Avec 3 minutes à jouer, Noah Laaouan rachète sa bourde du match 3 en bloquant un but certain de Mavrik Bourque.

Dans la dernière minute, c’est au tour de Bourgault de se faire voler, cette fois par un gardien Lapenna qui étant la jambière sur le tir dévié.

Shawinigan obtient l’avantage des tirs 9-8 pour cette 3e période.

C’est dès la 41e seconde de prolongation que Dubé a marqué le but du héros!

Les Islanders ont obtenu 36 tirs contre 25 pour les Cats.