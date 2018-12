Les candidatures du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin sont ouvertes

La période pour le dépôt de dossier dans le cadre du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin a été modifiée. Ainsi, les personnes visées sont invitées à soumettre leur dossier de candidature avant le jeudi 24 janvier 2019.

Pour accéder au guide et aux formulaires de mise en candidature, visitez le site du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) : http://www.education.gouv.qc.ca/references/concours-prix-et-distinctions/prix-du-benevolat-en-loisir-et-en-sport-dollard-morin/

Il est essentiel de faire ressortir les actions accomplies entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.

Rappelons qu’au Québec, quelque 590 000 personnes réalisent annuellement des actions bénévoles en loisir et en sport. Créé en 1992, le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin vise à mettre en valeur l’apport inestimable de ces personnes au développement de leur communauté et au bien-être de leurs concitoyennes et concitoyens. Il vise également à souligner l’engagement des municipalités et des organismes, y compris les établissements scolaires, qui soutiennent les bénévoles dans leurs actions.

Chaque lauréate et lauréat reçoit, lors de la cérémonie nationale, un trophée ainsi qu’une épinglette symbolisant la personne au cœur du développement et de l’organisation du loisir et du sport.

Le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin est mis en œuvre par le Ministère, en collaboration avec les unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, la Corporation Sports-Québec et l’Association québécoise du loisir municipal.

Critères d’admissibilité

La personne ou l’organisme qui soumet une candidature doit s’assurer que :

le candidat ou la candidate offre gratuitement son temps et ses services en vue de contribuer à l’organisation d’activités de loisir ou de sport, ou encore pour aider un organisme dans la réalisation d’activités ou dans son fonctionnement;

les actions reconnues sont liées au bénévolat accompli et dissociées du travail rémunéré, surtout lorsque la candidate ou le candidat réalise ses activités bénévoles dans le même secteur que son travail. Il est essentiel de faire ressortir les actions réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018.

Il faut aussi inscrire le candidat ou la candidate à l’un des volets suivants :

Volet régional : une personne de 18 ans ou plus par région administrative;

Volet national : deux personnes de 18 ans ou plus;

Volet de la relève : deux personnes de 14 à 35 ans;

Volet du soutien au bénévolat : un organisme.

Soumettre une candidature

Télécharger et remplir le formulaire approprié

Une fois le formulaire rempli, déposez la candidature .

Source: http://www.education.gouv.qc.ca/references/concours-prix-et-distinctions/prix-du-benevolat-en-loisir-et-en-sport-dollard-morin/