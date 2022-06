Les Aigles vont tenter d’éviter le balayage ce soir

Les Titans d’Ottawa l’ont emporté à nouveau hier, 6 à 5, quelques heures après une fin de match plutôt controversée. En effet, les Titans menaient 5 à 1, mardi sous la pluie, mais l’arbitre en chef a décidé d’arrêter le match alors que Raphaël Gladu s’amenait au bâton avec les buts remplis.

Habituellement, un match de baseball sera suspendu avant la manche, ou après la manche, rarement lorsqu’une équipe vient de remplir les buts? Or, Gladu n’aura jamais eu la chance de se présenter à la plaque puisque la partie a été annulée quelque 30 minutes plus tard.

Hier, les Aigles ont tenté une remontée, mais les Titans se sont accrochés à une victoire de 6 à 5. Les Aigles sont donc 6e au classement de la Division Est, avec 9 gains et 12 revers, tandis qu’Ottawa est au deuxième échelon avec 7 gains de suite, et un dossier de 16 victoires et 6 revers.

Le dernier match de la série face à Ottawa s’amorcera à 19h05. Ce week-end, ce sera au tour des Miners de Sussex County de s’amener en Mauricie. Les Miners sont tous juste devant les Aigles avec 11 gains en 24 sorties.