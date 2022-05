Les Aigles se rapprochent de .500

Les Aigles de Trois-Rivières, qui viennent de signer 5 gains en 7 sorties, se rapprochent de la marge de .500 (7v-8d). D’ailleurs, outre les Capitales de Québec qui dominent (12v-3d), la division s’annonce très serrée alors que les Titans d’Ottawa occupent le deuxième rang avec 9 gains et 6 revers.

Les hommes de Matthew Rusch ont d’ailleurs repris la route pour amorcer une série de trois matchs, mardi soir, au New Jersey (6v-8d). Dès vendredi, les Aigles se rendront à Tri-City (8v-6d) pour y disputer une autre série de trois rencontres. Trois-Rivières sera de retour au Stade Quillorama le mardi 7 juin, dès 19h05, alors que les Titans d’Ottawa seront en ville.

Hier, les Aigles l’ont emporté 7 à 4 grâce aux deux coups de circuit de Canice Ejoh et aux trois coups sûrs opportuns de Carlos Martinez. Les deux comparses ont terminé la journée avec 3 points produits chacun.

Au monticule, Sam Bélisle-Springer a poursuivi son parfait parcours en signant sa quatrième victoire en quatre décisions. En 6 manches de travail, il a concédé 4 points, mais totalisé 7 retraits sur des prises. Rappelons que les Aigles tiraient de l’arrière 4 à 0 à la suite du coup de circuit bon pour deux points de Justin Félix.

Les Aigles font l’acquisition de Connor Panas

Les Aigles de Trois-Rivières ont également procédé à une transaction, ce dimanche, afin d’aller chercher les services de Connor Panas. Le Torontois de 29 ans a porté les couleurs d’Équipe Québec la saison dernière.

L’année dernière, avec Équipe Québec, Panas était un des piliers de la formation. En 70 rencontres, le Canadien a maintenu une moyenne au bâton de .310, en plus de produire 47 points et d’en compter 42. Il a également frappé la balle de l’autre côté de la clôture à sept reprises, totalisé 17 doubles et claqué un triple.

Un nouveau releveur

Les Aigles de Trois-Rivières ont également mis sous contrat le releveur Tyler Luneke. Le droitier de 25 ans viendra s’ajouter à l’enclos de relève de l’équipe.

En 2021, l’artilleur de 6’2 » a porté les couleurs des Miners de Sussex County, dans la Ligue Frontier. Il a remis une fiche de 4 victoires et 2 défaites, une moyenne de points mérités de 5,55, en plus de faire 46 victimes au bâton en 48 manches de travail.

Luneke a joué dans la National Collegiate Athletic Association (NCAA), à 19 ans, avec l’équipe des Brevard de Tornados, avant de se joindre aux Raiders de Wright State. Il a ensuite fait le saut chez les professionnels en 2019 avec les Miners de Southern Illinois.