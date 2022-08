Les Aigles remportent leur série contre les Capitales

Après un séjour difficile à New York, les Aigles revenaient en terre connue alors qu’ils affrontaient pour la deuxième fois de la saison leurs éternels rivaux, les Capitales de Québec. Les Aigles ont réservé le même sort à l’équipe de la Vieille Capitale qu’en début de saison: Ils ont remporté les deux premiers matchs de la série, avant de s’incliner dans le dernier.

Les partisans de Québec ont eu droit à un match défensif des plus relevés alors que les deux partants ont offert une performance extraordinaire. Osman Gutierrez a offert une clinique au monticule aux frappeurs des Capitales tandis qu’il a œuvré pendant sept manches. Il n’a accordé que quatre coups sûrs et un point, en plus de faire six victimes au bâton, ce qui lui a permis de récolter sa quatrième victoire de la saison. Les releveurs Christian Allegretti et Tyler Luneke sont venus compléter son excellente soirée de travail.

De son côté, Codie Paiva a également été intraitable. Ce dernier n’a accordé qu’un point et deux coups sûrs en six manches de travail. C’est l’arrêt-court des Aigles, Juan Santana, qui avait réussi à inscrire son équipe au pointage en troisième manche. Il a catapulté l’offrande de l’artilleur de Québec de l’autre côté de la clôture. Raphael Gladu a donné la victoire aux siens en envoyant Ricardo Sanchez au marbre grâce à un roulant à l’avant-champ. La partie s’est terminée par la marque deux 2 à 1 en faveur des Aigles.

Rien ne destinait les Aigles à remporter le deuxième match. Trois-Rivières tirait de l’arrière par trois points en début de sixième manche. Le nouveau lanceur, Tucker Smith, a donné un regain d’énergie à sa troupe en arrêtant l’hémorragie en cinquième manche. Il a ensuite été parfait, n’accordant aucun point, aucun coup sûr et aucun but sur balles en quatre manches et un tiers sur la butte. Sa performance lui a valu la victoire.

L’attaque trifluvienne a ensuite fait le travail en marquant deux points en sixième, un point en huitième et deux points en neuvième pour remporter le match par la marque de 6 à 4.

Connor Panas s’est démarqué à l’attaque avec un coup de circuit, trois points produits, trois points comptés et deux buts sur balles, en plus de voler un but.

Le dernier match était à oublier pour les hommes de Matthew Rusch. Leurs rivaux sont sortis de leur torpeur dimanche soir et ont remporté le dernier duel par la marque de 9 à 1. Le partant de Québec, Carlos Sano, a complètement muselé la dangereuse offensive des Trifluviens.

La formation trifluvienne a donc remporté les deux premières séries contre les Capitales cette saison. Les deux équipes québécoises poursuivront la bataille de la Belle Province à Trois-Rivières le 16 août prochain. Pour l’occasion, les Aigles célébreront les 100 ans du baseball professionnel à Trois-Rivières lors de la Série du Centenaire, du 16 au 18 août.

En attendant, la troupe de la cité de Matthew Rusch se dirige vers les États-Unis pour compléter son long voyage sur la route. L’équipe affrontera les Miners de Sussex County du 9 au 11 août avant de retrouver les Boulders de New York pour la fin de semaine du 12 au 14 à Pomona.