Les Aigles goûtent à la médecine des Boulders

Le deuxième duel entre les Aigles de Trois-Rivières et les Boulders de New York avait lieu en matinée. David Vinsky et Chris Kwitzer ont produit 7 points, conduisant les bleus à un gain de 16 à 10.

Les Boulders se sont amusés, dès la deuxième manche, face au releveur Jose Vasquez. Ce dernier a accordé 4 points après être venu en relève à Kyle Thomas. Tucker Nathans a d’abord frappé un double bon pour un point avant de gagner le troisième coussin après un mauvais lancer. Il est ensuite venu marquer sur un ballon-sacrifice de Max Smith. Puis quelques instants plus tard, David Vinsky frappait une longue balle bonne pour deux points, accentuant l’avance des siens à 4-0.

Tout comme la veille, les Aigles ont rapidement amorcé une remontée. Juan Kelly a d’abord sonné la charge avec un coup de circuit de deux points, en début de 5e manche, puis Carlos Martinez l’imitait quelques minutes plus tard, pour réduire l’écart à 4-3. Malheureusement pour les hommes de Matthew Rusch, les Boulders ont aussitôt repris les trois points face à Vasquez, toujours dans le match, dès leur retour au bâton, notamment grâce à un double de deux points de la part de Ray Hernandez.

New York va mettra la rencontre hors de portée des Aigles en fin de 6e alors que Chris Kwitzer va frapper un double avec les buts remplis. Il va profiter d’une erreur pour lui aussi croiser la plaque, portant le pointage à 11-3.

Au final, les locaux vont l’emporter 16 à 10. La troisième et dernière rencontre de la série aura lieu mercredi, dès 19h. Trois-Rivières devra contrer le balayage s’il veut éviter que les Boulders se rapprochent au classement.