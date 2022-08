Les Aigles devront se passer de leur meilleur joueur

Les Aigles de Trois-Rivières ont placé le nom du receveur Carlos Martinez sur la liste des joueurs inactifs. Le Colombien ne sera donc plus de l’alignement trifluvien, et ce, pour une durée indéterminée. Il occupait le 7e rang pour la moyenne au bâton (.336), le 9e rang pour les points produits (62) et le 16e rang pour les coups du circuit (11).

« Carlos avait certains problèmes personnels qui affectaient son travail, sa relation avec ses coéquipiers et les entraîneurs de l’équipe. On a donc décidé de lui donner du temps pour régler ses problèmes. Il serait surprenant de le revoir d’ici la fin de la saison et sa situation sera réévaluée au cours de l’hiver », explique le directeur général des Aigles, Simon Laliberté.

Ricardo Sanchez deviendra donc le receveur numéro un de la formation de Trois-Rivières. Sanchez a démontré à maintes reprises pendant la saison qu’il était capable d’occuper un poste au sein de la formation partante des oiseaux. Plus utilisé par Matthew Rusch lors du mois de juillet, il a présenté une moyenne au bâton de .328 et une moyenne de présence sur les buts de .451, en plus de produire 12 points en 58 présences au bâton.

Les Aigles, qui s’étaient rapprochés d’une place en séries éliminatoires, ont rechuté au 6e rang avec 38 gains et 34 revers. Ce n’est pas tant dramatique puisqu’ils se retrouvent à 3 matchs des Miners de Sussex County, détenteurs du troisième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires.

Il ne reste que six matchs au long voyage des Aigles sur la route avant de rentrer au bercail. Ils termineront la série contre les Miners de Sussex County jeudi soir avant de se rendre à New York pour affronter les Boulders pour la fin de semaine. Ils seront ensuite à la maison pour la Série du Centenaire disputé contre les Capitales de Québec, du 16 au 18 août. (JC)