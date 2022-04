L’envers du décor dans la LHJMQ raconté par Matthew Vachon

Matthew Vachon caressait depuis longtemps l’idée d’écrire un livre. Celui qui a longuement couvert les Tigres de Victoriaville, formation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), est finalement passé à l’action au début de la pandémie, relatant tout près d’une quarantaine d’histoires de hockey junior dans le livre qu’il a intitulé « Histoires de Junior ».

« J’ai lu le livre Beauties: Hockey’s greatest untold stories de James Duthie qui racontait plein d’histoires de hockey professionnel. C’est ce qui m’a inspiré de faire une version avec le hockey junior parce qu’il n’y a pas beaucoup d’histoires ou de livres qui ont été écrits 100% junior. Je me suis dit que j’allais explorer ça pour en faire un livre », confie le natif de Sainte-Marie-de-Beauce.

« J’ai choisi des joueurs que je connaissais, mais aussi des joueurs avec qui je prenais des chances parce que je trouvais le joueur intéressant. Le premier intervenant avec qui j’ai parlé, c’est Simon Lafrance, que j’ai connu dans le temps où il jouait avec les Tigres. En tout, je me suis rendu à 38 histoires. »

Le diplômé de l’Université de Sherbrooke a couvert les Tigres de Victoriaville, alors en poste à La Nouvelle Union, en plus d’avoir couvert le Phoenix de Sherbrooke pendant ses études universitaires pour le site internet Parlons Junior.

« On peut retrouver des histoires qui sont drôles, comme celle de Yanni Gourde, racontée par Pierre Cholette, directeur de la Centrale de soutien au recrutement (CSR) de la LHJMQ. Il nous raconte comment il a découvert Yanni Gourde, qui était tout petit, et c’est une très belle histoire. Il y a des histoires plus tristes, comme celle de Cédric Desruisseaux. Cédric était un très bon ami d’Alec Reid et Alec lui a infligé une commotion cérébrale alors qu’ils s’affrontaient. Cédric était très fâché et ne voulait pas lui parler dans les jours suivants. De son côté, Reid est décédé dû à des complications reliées à l’épilepsie alors Cédric n’a pas lui dire qu’il lui pardonnait », raconte l’auteur.

« On y trouve aussi les derniers voyages de hockey de Daniel Frechette, racontés par Mathieu Marchand, analyste des Tigres de Victoriaville. Il y a aussi des histoires inspirantes et touchantes. Bref, je voulais montrer l’envers du décor de la LHJMQ, au-delà des victoires, des points et des joueurs repêchés. Je voulais permettre aux gens de voir l’autre côté de la médaille. »

À ce jour, Matthew Vachon travaille comme journaliste sportif au journal Le Nouvelliste. Il est notamment attitré à la couverture des Lions de Trois-Rivières, formation de la ECHL.

« J’ai commencé l’écriture de mon livre en décembre 2020 et j’ai terminé au printemps 2021. On n’avait pas beaucoup de choses à faire pendant le confinement et les joueurs étaient faciles à rejoindre. J’ai été chanceux de trouver une maison d’édition assez rapidement et j’ai eu un très bon éditeur, André Gagnon, qui m’a aidé là-dedans, entre autres avec Hurtubise. D’ailleurs, ils m’ont dit que j’étais le plus jeune auteur de l’histoire chez Hurtubise à 26 ans, alors c’est le fun ça aussi », témoigne-t-il, humblement.

« Je suis vraiment content d’avoir maintenant mon livre parce que c’est un projet demandant et j’y ai mis beaucoup d’efforts. Je suis content d’avoir pris mon projet et l’avoir amené jusqu’au bout. Si ça fonctionne bien, je vais sûrement en écrire un autre. Je ne sais pas si ce serait sur le même sujet, on verra. J’ai déjà des discussions avec mon éditeur pour parler d’autres projets éventuellement », conclut-il.

Le livre Histoires de Junior est disponible en librairie et sur le site Web des Éditions Hurtubise.