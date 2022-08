Léa Gauthier récolte deux médailles en Beauce

Les Championnats québécois de cyclisme sur route élites avaient lieu à Saint-Georges-de-Beauce le week-end dernier. Pour l’occasion, plus de 300 athlètes provenant des quatre coins du Québec ont participé à l’événement phare de la saison pour les cyclistes québécois.

De Trois-Rivières, Léa Gauthier (Junior) a récolté une médaille d’or, tout comme William-Guy Tessier (Senior 3). La jeune Gauthier a également récolté une médaille de bronze en vélo de route. Mathieu Hould et Alexandre Lajeunesse ont de leur côté remporté le bronze dans la catégorie Maître.

Samedi, les spécialistes du contre-la-montre individuel prenaient le départ sur un parcours de 18,6 kilomètres. L’athlète de Québec qui coure majoritairement en Europe cette saison, Pier-André Côté a animé le spectacle, lui qui était le dernier coureur à prendre le départ en début d’après-midi. Le porte-couleurs de la formation Human Powered Health a été le plus rapide de la journée avec une vitesse moyenne de 48,69 kilomètres à l’heure. Avec son temps de 22 minutes et 55 secondes, il s’est assuré du titre provincial de la discipline. 28 secondes derrière lui, le coureur qui porte les couleurs de Toronto Hustle, David Dubé a décroché l’argent, alors que Laurent Gervais (Cannondale Echelon p/p 4iiii) est grimpé sur la troisième marche du podium.

Chez les femmes, la porte-couleurs de la formation Team Farto-BTC, Marie-Soleil Blais, figurait en haut de la liste comme étant la favorite de l’épreuve du contre-la-montre individuel. Avec une vitesse moyenne de près de 42 kilomètres à l’heure, l’athlète de St-Rosaire n’a laissé aucune chance à ses adversaires avec un temps de 26 min 35 secs. Les représentantes de la formation Club VSV, Laurie Jussaume et Jackie Peters, ont confirmé leur place sur le podium en plus d’enregistrer le doublé pour leur équipe.

Avec la nouvelle catégorie réservée aux athlètes âgés de moins de 23 ans, la relève a démontré qu’elle pouvait chauffer les meilleurs coureurs québécois chez les élites. Du côté féminin, l’athlète de Québec Lily Plante (Desjardins Ford p/p Cromwell – Primeau Vélo) a été la plus rapide dans sa catégorie. Avec un chrono de 26 minutes et 34 secondes, celle qui se démarque également sur la piste a réussi à coiffer sa plus proche rivale, Laury Milette (Emotional.FR Tornatech GSC Blagnac VS31), par six secondes. Finalement, Sarah Hamel (Club VSV) a ajouté un autre podium pour son équipe avec la médaille de bronze.

Chez les garçons, Arnaud Beaudoin (TRA/Mandevco) a démontré qu’il était dans une classe à part lors du contre-la-montre individuel. Avec le cinquième meilleur temps chez les hommes avec un temps de 24 min 18 secs, le Montréalais a mis la main sur le maillot de champion québécois U23 de la discipline. Il a devancé le Lambertois Léonard Péloquin (Team Macadam’s Cowboys) par neuf secondes. Son coéquipier avec la formation TRA/Mandevco Simon Dubuc a confirmé le doublé avec le troisième meilleur temps de la journée chez les athlètes âgés de moins de 23 ans.

Dans la catégorie junior, Léa Gauthier (Quebecor Stingray) a survolé la compétition terminant avec le meilleur temps de la journée. Coralie Houde (Desjardins Ford p/p Cromwell – Primeau Vélo) a conclu l’épreuve avec un retard de cinq secondes, ce qui lui a, néanmoins, permis de mettre la main sur la médaille d’argent. Après avoir remporté le maillot de championne québécois chez les U17 la semaine dernière, la Montréalaise âgée de 16 ans Jade Parent-Lafrenière (Espoirs Laval Planète Courrier) a réalisé le troisième meilleur temps remportant la médaille de bronze.

Chez les juniors hommes, Félix Hamel (Vélo 2000 – Rhino Rack) n’a pas laissé planer de suspense. Considéré comme l’un des meilleurs de la discipline au Canada, Il a réalisé un temps de 24 minutes et 23 secondes, soit 49 secondes plus rapide que son plus proche poursuivant. Le champion canadien junior à la course sur route poursuit ses efforts, lui qui devrait participer aux Championnats du monde Route UCI qui se tiendront en Australie dans trois semaines. Ensuite, les représentants de la formation Espoirs Quilicot Sasha Renaud-Tremblay et Alexis Bouchard ont eu besoin de la photo d’arrivée pour les départager sur la deuxième marche du podium. C’est finalement le Blainvillois Sasha Renaud-Tremblay qui a remporté l’argent, alors que son compatriote a mis la main sur la médaille de bronze.

Après la présentation de la Coupe du monde et des Championnats du monde Para Route UCI qui se tenaient à Québec et Baie-Comeau au début du mois d’août, les paracyclistes québécois ont eu la chance de participer au contre-la-montre dans le cadre de ces Championnats québécois comme c’est habituellement la tradition. Le spécialiste du tricycle (T) Louis-Albert Corriveau-Jolin (équipe du Québec) a défendu son maillot de champion québécois avec succès, alors que le tandem composé de Maximilien Moreau et Benoit Lalumière-Cloutier (Premier Tech Endo Lévis) s’est emparé du maillot de champion québécois chez les tandems (B). L’athlète de Beaconsfield Piotr Czyzowicz a mis la main sur le maillot de champion québécois dans la catégorie Cycle (C).

Caroline Longchamp chez les maîtres B femmes, Judith Hayes chez les maîtres C femmes, Louis Bussières chez les maîtres A hommes, Robin Pichette (Écomax/Vélogare) chez les maîtres B hommes, Virgil Popescu (VCOM Cycles St-Laurent) chez les maîtres C hommes, Alain Goulet (VCOM Cycles St-Laurent) chez les maîtres D hommes et William Guy-Tessier (KOROM) chez les senior 3 hommes ont tous remporté le titre de champion québécois samedi.

L’épreuve reine pour clôturer

Avec un soleil plombant en début d’après-midi, l’annonceur maison a donné le départ de la course pour les pelotons dans la catégorie junior, U23 et senior. Avec cinq tours à compléter, les juniors hommes ont donné le ton avec des attaques répétées durant la course. Les coureurs Jérôme Gauthier (EC Subway), Julien Boulé (Rhino Rack – Vélo 2000) et Justin Roy (Rhino Rack – Vélo 2000) sont partis en échappée lors du troisième tour. Un petit groupe de chasseurs mené par Sasha Renaud-Tremblay (Espoirs Quilicot) a fourni les efforts pour rattraper l’échappée. Finalement, la course s’est réglée au sprint final. Bien positionné à l’avant du peloton, Alexis Bouchard (Espoirs Quilicot) a devancé les deux coureurs de la formation Équipe Cycliste Subway Thomas Périgny et Jérôme Gauthier.

Du côté des élites, un groupe de trois coureurs composé de Laurent Gervais (Cannondale Echelon p/p 4iiii), Joël Plamondon (Espoirs Quilicot) et Gabriel Guay (Desjardins Ford p/p Cromwell – Primeau Vélo) s’est échappé à la mi-course pour prendre jusqu’à plus d’une minute et demie sur le peloton. Les trois coureurs ont mis la pédale au fond lors du sprint final, mais c’est finalement l’athlète de Lorraine qui a mis la main sur la victoire. Laurent Gervais a ajouté une médaille d’or après sa médaille de bronze au contre-la-montre la veille, mais surtout un maillot de champion québécois. En plus de sa deuxième place sur le podium chez les élites, Joël Plamondon a mis la main sur le maillot de champion québécois U23. Dans le sprint de peloton, William Toussaint (Desjardins Ford p/p Cromwell – Primeau Vélo) et Charles Duquette (Team Macadam’s Cowboys) ont grimpé sur le podium chez les U23.

Du côté féminin, les attaques ont été plus rares, ce qui a donné lieu à une course en peloton. Dans un sprint de masse qui regroupait junior et élites, la porte-étendard de la formation ECF- Communimed p/p Cycle Néron Camille Desrochers-Laflamme a déclenché son sprint à environ 200 mètres de la ligne d’arrivée. La Montréalaise a surpris toutes les grosses pointures du peloton remportant ainsi le maillot de championne québécoise. Pour une deuxième journée de suite, Lily Plante (Desjardins Ford p/p Cromwell – Primeau Vélo) a remporté la victoire chez les U23, elle qui a été la deuxième athlète féminine à franchir la ligne d’arrivée dans le sprint. Celle-ci était suivie de près par la Gatinoise Laury Milette (Emotional.FR Tornatech GSC Blagnac VS31), mais elle a été en mesure de protéger sa deuxième place chez les élites et son maillot de championne québécoise U23. C’est finalement la coéquipière de Lily Plante avec Desjardins Ford p/p Cromwell – Primeau Vélo Iris Gabelier qui est grimpée sur la troisième marche du podium chez les U23.

Dans le même sprint, les athlètes juniors ont elles aussi pris leur place dans le sprint. Coralie Houde (Desjardins Ford p/p Cromwell – Primeau Vélo) a terminé dans les premières coureuses du peloton féminin. Grâce à cette performance, elle a ainsi ajouté un maillot de championne québécoise à sa collection. Sa coéquipière Eva Gabelier a su bien se positionner pour grimper sur la deuxième marche du podium, alors que la Trifluvienne Léa Gauthier (Québecor Stingray) a ajouté une médaille de bronze à sa collection après avoir remporté le titre québécois au contre-la-montre individuel la veille.

Dimanche matin, le départ pour les courses chez les maîtres a lancé cette deuxième journée des Championnats québécois. Avec un mercure de 24 degrés en avant-midi, les athlètes âgés entre 35 et 70 ans n’ont jamais ralenti la cadence offrant des performances exceptionnelles.

Maxime Turcotte (Siboire CCS) chez les maîtres A hommes, Hughes Joannis (Équipe Cycliste Ablok) chez les maîtres B hommes, Benoit Nayet (CC Sports Maguire) chez les maîtres C hommes, Éric Magnoux chez les maîtres D hommes et Caroline Montminy (ESV Studio Vélo) chez les maîtres B femmes ont tous remporté la victoire ainsi qu’un maillot de champion québécois.

En après-midi, Marie-Hélène Carrier (Équipe Féminine Polo-Vélo) chez les maîtres A femmes, Nathalie Lévesque (ECF- Communimed p/p Cycle Néron) chez les maîtres C femmes et Jean-Philippe Holliday (Rocket Factory – Fauve) chez les seniors 3, ont eux aussi mis la main sur le maillot de champion québécois dans leur catégorie respective.