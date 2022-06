Léa Gauthier en route vers l’excellence

La coureuse en cyclisme sur route, Léa Gauthier, a récemment eu la chance de représenter l’équipe du Québec lors de la plus importante compétition en cyclisme sur piste à l’échelle nationale, soit aux Championnats canadiens sur piste.

Ces championnats (U17 & Junior) ont eu lieu au Vélodrome de Milton, en Ontario. La Trifluvienne a décroché la médaille de bronze en Sprint par équipes, elle qui se trouvait avec Éva Gabelier et Aderyn Fraser.

« Ça s’est bien passé dans l’ensemble, mais surtout, j’ai appris beaucoup de nouvelles techniques. J’ai peu d’expérience là-dedans (sur piste) alors techniquement, je n’étais pas prête pour faire des scores, disons. Le week-end suivant, par contre, je suis revenue en compétition de cyclisme sur route et j’ai gagné mon épreuve », confie-t-elle.

En effet, Léa n’en est pas à ses premiers faits d’armes en cyclisme, elle qui en est à sa neuvième année d’expérience.

« J’ai un parcours plutôt différent. Lorsque j’étais plus jeune, nous sommes partis à bord d’un voilier pendant deux ans alors je ne savais pas faire du vélo à deux roues, à l’âge de 5 ans. Lorsque nous sommes revenus, mes parents m’ont donc inscrite au Club Équipe vélo Mauricie (EVM) et rapidement, je me suis mise à faire des compétitions », se souvient-elle.

« J’aime tellement le sentiment que le cyclisme donne, ce sentiment de liberté et l’adrénaline qui vient avec. C’est ce qui me rend heureuse. C’est un sport tellement le fun pour ses stratégies également, à savoir quelles attaques prendre et quand ou comment on s’y prend. Sans stratégie, c’est vraiment dur de gagner. Pour avoir du succès en cyclisme sur route, il y a un bon 30% qui vient des stratégies », ajoute celle qui se décrit comme une athlète motivée et désireuse de toujours en apprendre davantage pour pouvoir réussir à en faire plus.

Celle qui compétitionne maintenant chez les juniors aura un été passablement occupé.

« Je suis allée à Hawaï et aux Championnats canadiens (sur piste). Je vais avoir quelques compétitions au Québec et aussi en Europe. Je vais aussi participer aux Championnats canadiens sur route et si j’obtiens de bons résultats, je pourrais être sélectionnée pour participer aux mondiaux. C’est vraiment mon premier objectif cette année. »

« Si on pense à long terme, par contre, c’est certain que mon rêve serait de participer aux Jeux olympiques un jour. Là-dessus, je n’ai aucun doute! », conclut-elle.