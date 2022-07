Le wingsurf, qui est déjà très populaire ailleurs dans le monde, gagne en popularité au Québec et est déjà enseigné, depuis deux ans par DO Sport au Club Multivoile 4 saisons de Trois-Rivières. Voilà un mixte parfait entre le kitesurf et la planche à voile, vous positionnant sur une planche (soit de paddleboard (SUP) ou planche de foil) qui est propulsée par une aile gonflable que vous contrôlez -vous-mêmes.

Certains l’appellent le wing, d’autres la wing. Peu importe, cette aile que vous gonflerez au préalable est légère et vous servira de direction une fois à bord de votre planche de paddleboard.

« On peut utiliser deux différentes planches. Certains vont utiliser une planche de paddleboard modifiée, tandis que d’autres vont y aller avec la planche de foil avec un très long aileron arrière (wing foil). Dans les mains, l’aile nous permet de contrôler notre direction. C’est sûr qu’il faut y aller lorsqu’il y a un minimum de vent pour que l’aile vole et nous tracte », explique Dominique Vallée, propriétaire de DO Sport et ex-athlète de niveau international.

« En paddleboard, c’est idéal (le wingsurf) pour les gens qui débutent parce que c’est large et ils ont de la place sur la planche. On leur montre d’abord les bases, en dehors de l’eau, et on leur explique le fonctionnement du vent, ce qui est très important à comprendre. Ensuite, on les amène à l’eau. À ceux qui deviennent bons rapidement et qui ont le goût d’aller plus loin, il y a la wing foil. Dans ce cas-là, la planche monte et sort de l’eau à la hauteur de l’aileron lorsqu’il y a prise de vitesse. C’est spectaculaire ! »

Présentement, le wingsurf gagne en popularité, lui qui est déjà très en demande chez nos voisins du sud. Du côté du Club Multivoile 4 saisons, il est possible de se joindre à une journée d’initiation, ou encore d’y aller par séance de cours semi-privés ou privés.

« C’est l’engouement total et ça devient la nouvelle affaire à essayer présentement. Il y a aussi tout le côté pratique. Ça prend moins de place que le kitesurf lors de la pratique sur l’eau puisqu’il n’y a pas de ligne qui nous rattache à l’aile, donc c’est relativement simple de se mettre à l’eau un peu partout. C’est une alternative vraiment le fun ! On accueille des gens qui partent de zéro, qui n’ont jamais essayé, et ça va bien. Il ne faut pas avoir peur de l’eau, évidemment, et c’est accessible à tous. On voit des clients de tous les âges et de tous les gabarits. Il faut surtout être heureux et excité d’aller sur l’eau. Il faut un peu de patience, comme dans tous les sports de vent », explique-t-elle.

« Il y a plusieurs avantages, disons-le. L’aile est très légère et si tu tombes de la planche, c’est plus facile à relever que la voile, en planche en voile, par exemple. Quelqu’un qui tombe en wingsurf, la planche n’ira pas bien loin. Avec le wing foil, il faut être un peu plus habitué à contrôler l’aile parce que la planche lève hors de l’eau. »

Pour le moment, il n’y a pas vraiment eux de compétitions de wingsurf au Québec, mais ça ne saurait tarder.

« On en voit au niveau international. C’est un sport qui offre déjà beaucoup de freestyles et c’est le fun pour les gens qui font du kite ou de la planche à voile parce que c’est une nouveauté qui s’offre à eux », ajoute-t-elle.

Acheter une aile de wing surf peut représenter un bon investissement puisqu’il est possible de le pratiquer à toutes les saisons lorsque vous en êtes détenteurs.

« C’est même plus facile pour les gens de commencer l’hiver, sauf que l’hiver, il faut plus de vent pour avancer, lance-t-elle. Tu peux utiliser la même aile en skis également, mais aussi sur terre, comme en patin à roues alignées ou en skateboard, par exemple. »

Pour plus d’informations, vous pouvez passer à la boutique Do Sport ou encore réserver en ligne, visitez le https://dosport.ca. L’entreprise Do Sport est une compagnie locale et la seule à fabriquer des planches de paddleboard en fibre de verre au Canada.