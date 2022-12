Le vent tourne en faveur du Thunder

La dinde, les pâtés et la bûche de Noël derrière, les Lions de Trois-Rivières étaient de retour au travail ce soir alors qu’ils recevaient la visite du Thunder D’Adirondack. En déficit 2 à 0, les visiteurs sont venus inscrire trois buts sans réplique pour l’emporter 3 à 2 devant 3214 partisans.

Il y avait une ambiance des Fêtes dans le Colisée ce soir, dès l’interprétation des hymnes nationaux par Mahée Boisvert, 11 ans, qui s’est méritée une ovation à la fin de ses deux chants.

« On a fait des erreurs qui ont coûté cher et on va devoir apprendre de ça. On avait l’avantage de la rondelle plus souvent qu’autrement, et on était la meilleure équipe sur la glace pendant une majeure partie du match. Ça ne prend pas grand-chose dans un match comme ça pour tout faire basculer, mais je suis content de notre game. Si on joue tous nos matchs de cette façon-là, nous allons en gagner pas mal plus qu’on va en perdre », a témoigné l’entraîneur-chef des Lions, Marc-André Bergeron.

« On revenait d’un long congé des Fêtes et ç’a pris quelques shifts pour que les gars retrouvent leur élan. Ce n’est jamais facile revenir d’un congé comme ça et je nous ai senti très sloppy avec la rondelle. »

Sur la patinoire, Conner Chaulk disputait son premier match dans l’uniforme des Lions cette saison, tandis que Jonathan Joannette et Bradley Johnson réintégraient l’alignement. De leur côté, Chrystopher Collin, Riley McKay et Jason Horvath étaient laissés de côté pour cette rencontre.

Phillipe Desdrosiers devait être prêt devant son filet, lui qui a fait face à un barrage de 10 tirs dans les 10 premières minutes de jeu. Il s’est notamment distingué avec la mitaine alors qu’il faisait face à une échappée. De l’autre côté, Isaac Poulter se dressait devant Ryan Francis, lui aussi oublié seul derrière la brigade défensive des rouges.

Les Lions prendront finalement les devants quelques instants plus tard sur un superbe jeu. Ryan Francis va s’infiltrer dans la zone adverse avant de laisser derrière à Santino Centorame. Ce dernier va apercevoir un Anthony Beauregard complètement seul à la droite de Poulter qui n’aura jamais le temps voulu pour faire son déplacement à temps.

Trois-Rivières a amorcé la deuxième vingt avec le couteau entre les dents, prenant d’assaut la zone du Thunder. Ce sera payant lorsque Nicolas Larivière va prendre la décision de contourner le but de Poulter à toute vitesse pour tenter de le surprendre. Avec l’aide du patin Ryan Smith, la rondelle se retrouvera au fond du filet, doublant l’avance des locaux.

La remontée

Le Thunder montrera signe de vie à mi-chemin de l’engagement, en supériorité numérique. Xavier Parent aura tout le temps voulu pour diriger un bon tir vers Desrosiers, tir que Colin Long fera dévier au passage pour réduire l’écart à 2 à 1.

Puis en début de troisième période, les visiteurs vont compléter la remontée lorsqu’encore une fois, le tir de la pointe – cette fois de Nick Rivera – sera redirigé au passage par Ryan Smith, battant Desrosiers dans la partie supérieure.

Avec moins de deux minutes à faire au cadran, ce même Smith sera oublié derrière les défenseurs et il ne ratera pas sa chance en échappée, donnant l’avance au Thunder en fin de rencontre.

De l’autre côté de la patinoire, Poulter fera ensuite deux petits miracles pour récompenser les siens.

Les Lions seront de retour en action dans moins de 48 heures, soit jeudi, à nouveau face au Thunder.