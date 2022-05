Le triple champion de NASCAR intronisé au Temple de la renommée 

Un autre évènement important vient de marquer la carrière de Louis-Philippe Dumoulin puisqu’il fait partie de la cohorte 2020 des intronisés au Temple de la renommée du sport automobile canadien (CMHF). Après deux années de report en lien avec la situation sanitaire, c’est samedi dernier qu’a eu lieu la cérémonie d’intronisation à Toronto.

Au fil des années, Louis-Philippe Dumoulin et Dumoulin Compétition ont su potentialiser la qualité impeccable de la préparation de sa voiture #47 WeatherTech Canada/Groupe Bellemare et afficher une marque de constance. Membre de la légendaire famille de course Dumoulin originaire de Trois-Rivières, le plus jeune Dumoulin est trois fois champion de la série NASCAR Pinty’s (2014, 2018 et 2021).

Ce dernier a commencé sa carrière sur circuits routiers où il a remporté le Championnat canadien de FF1600, en 2002. Après un passage en Stock-cars NASCAR, il a connu le succès en pilotant chez d’autres équipes avant de se joindre à son frère Jean-François Dumoulin, afin de créer leur propre équipe de course, Dumoulin Compétition. C’est d’ailleurs là qu’il a remporté ses deux derniers titres de champion NASCAR Pinty’s. Louis-Philippe Dumoulin et ses équipiers sont également dévoués au soutien des coureurs de la relève et à des causes louables telles que « La course contre le cancer » au profit de la Fondation québécoise du cancer.

Présentement, il est toujours en piste dans la série NASCAR Pinty’s, où il occupe le 6e rang des pilotes après deux épreuves. Il est à la conquête de son 4e championnat, mais surtout, de son premier doublé consécutif.