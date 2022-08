Le Trifluvien Martin Brousseau victorieux chez lui

La dernière épreuve de Formule 1600 lançait les activités de la journée de dimanche, au Grand Prix de Trois-Rivières, où l’on retrouve les Trifluviens Maïka Chamberland, 17 ans, et Martin Brousseau.

Comme ce fut le cas tout au long du week-end, Connor Clubine et Jake Cowden sonnaient la charge devant, suivi de Marc-Antoine Cardin. Chez les Pro-Am, Henderson Knox menait, devant Duncan Murdock et le Trifluvien Martin Brousseau. Le vétéran Didier Schraenen (20 podiums à Trois-Rivières) roulait 6e et Chamberland 14e.

Pour une deuxième fois ce week-end, Jacob Moreau a frappé le muret, entraînant un drapeau jaune au 8e tour. Or, il est parvenu à redémarrer sa voiture.

À la reprise, Cardin est venu surprendre Clubine au deuxième rang, tandis que Brousseau roulait toujours derrière Knox et Murdock. De son côté, Schraenen se hissait 5e.

Au 15e tour, Cardin est venu passer Cowden pour lui ravir la tête. Chez les Pro-Am, le vainqueur de samedi, Knox, effectuait une sortie de piste, puis Murdock l’imitait au tour suivant. Le Trifluvien Brousseau roulait alors seul en tête, devant Martin Janson et Charles Courtois, sur le drapeau jaune.

À la relance, avec un tour à faire, Cardin a conservé sa position devant Cowden et Clubine. Or, Cowden va surprendre Cardin dans les derniers virages, Clubine complétant le podium. Schraenen a rallié le fil d’arrivée en 5e place, tandis que Chamberland terminait 11e.

Pour ce qui est du Trifluvien Brousseau (9e place), il monte sur la première marche du podium chez les Pro-Am, devant Janson et Courtois.