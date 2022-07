Le Super Dirt Track est de retour à l’hippodrome

Après deux ans de pandémie, les pilotes de motos et de quads pourront renouer avec l’Hippodrome de Trois-Rivières, le 9 juillet prochain, avec l’évènement du Super Dirt Track de Trois-Rivières. Près 150 pilotes du Canada et des États-Unis, dont quelques pilotes de haut calibre de la légendaire série American Flat Track, devraient venir s’amuser en Mauricie pour l’occasion.

Chapeauté par Flat Track Canada et Flat Track Québec, l’hippodrome trifluvien sera l’hôte de la deuxième manche du Championnat canadien.

« On va avoir plusieurs classes à offrir. En motos, il y aura la Classe DPX, avec des motocross 450, Vintage, Jeunesse et la classe reine, Open Expert. Il ne faut pas oublier aussi qu’on aura du Speedway, qui se veut la Formule 1 de la terre battue, avec des motos qui sont conçues pour tourner à gauche seulement. Ce sont des machines européennes qui font 0-100 km/h en 2,8 secondes et qu’on a la chance d’importer ici. On s’attend à recevoir entre cinq et dix pilotes de ce côté-là », lance Marc-André Pagé, fondateur de Flat Track Québec. « Chez les VTT, il va y avoir cinq classes, soit deux classes Jeunesse et trois classes Adulte, dont deux classes Pro. »

« C’est vraiment l’événement le plus attendu au Canada par les pilotes québécois, ontariens et américains parce qu’on a une des plus belles pistes de poussière de pierre qui existe. On est vraiment heureux pour nos pilotes qui ont la chance de revivre ça ici parce que l’hippodrome de Trois-Rivières, c’est mythique. C’est le début d’une plus grosse entrevue encore après les deux ans d’arrêt. »

Le Super Dirt Track de Trois-Rivières est le seul événement orchestré de A à Z par Flat Track Québec. L’organisation agit souvent à titre de collaborateur, notamment au Grand Prix de Trois-Rivières et au Challenge Ovale de Sainte-Geneviève-de-Bastican. Chez les pilotes locaux, on devrait retrouver certains experts comme Dominic Beaulac, Dave Pouliot, Fred Duchesneau et Gabriel Boisvert, entre autres, à bord de leur moto. Du côté des VTT, les David Sylvestre, Sylvain Arseneault, Dany Fiset, Tomy Boisvert, Philippe Jacob et Pascal Trahan ne sont que quelques noms parmi la dizaine de pilotes favoris pour remporter la prestigieuse classe de VTT Open Expert.

« On invite vraiment les gens à venir et c’est un événement très familial aussi. C’est le meilleur spectacle donné de style flat track dans la région et la piste en poussière de pierre permet des dépassements spectaculaires, avec trente pieds de terre qui lève dans les airs. C’est spectaculaire aussi de voir 16 pilotes prendre le même virage en même temps. C’est la même chose chez les VTT. La vitesse de pointe est seulement inférieure de 0.2 seconde comparativement aux motos de la classe Open Expert. La vitesse de pointe des machines est de 120 km/h », ajoute-t-il.

En 2019, c’est l’Ontarien Dustin Brown, triple champion canadien de la série Open Expert, qui avait remporté l’épreuve chez les motocyclistes, tandis que Dave Pouliot l’avait imité un an plus tôt.

Les billets seront disponibles au coût de 40$ à l’entrée, des frais de 20$ s’ajoutant pour avoir accès aux puits de ravitaillement. Pour ce qui est des jeunes âgés de 12 ans et moins, l’accès au site est gratuit, tout comme l’accès aux puits (si accompagné d’un adulte). Vous pouvez également vous procurer des billets en ligne via le www.universe.com/embed2/events/flat-track-canada-nationals-round-2-in-trois-rivieres-tickets-24TZ3N.oi.

Les premières séances d’essais libres auront lieu dès 11h, tandis que les qualifications sont prévues pour 13h. Dès 15h, ce sera autour des séances de heat, tout juste avant les demi-finales. Les finales s’amorceront quant à elles vers 19h.