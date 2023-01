Le Rallycross hivernal dévoile son circuit

La météo s’est montrée très clémente récemment, de sorte que l’équipe du Grand Prix de Trois-Rivières a pu procéder à la création de son circuit qui accueillera sont tout premier Rallycross hivernal, circuit qui a été présenté aux médias en fin d’après-midi.

D’ailleurs, le pilote québécois de rallye, David Morrissette, a eu droit à un essai privé ce matin. « Le défi qu’on avait, c’est de construire une piste où les pilotes seront confortables pour courser, mais aussi qu’ils doivent avoir du plaisir à le faire. C’est pour ça que ce matin, on a amené David pour faire l’essai de la piste à huis clos. On est vraiment chanceux parce qu’on n’avait pas de la glace partout il y à 36 heures et notre équipe a fait tout un travail depuis. On arrose à chaque fois que le mercure affiche -5 », a témoigné Dominic Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières.

« C’est sur la coche!, a pour sa part lancé le pilote David Morrissette. Le circuit est vraiment bien conçu et c’est un charme à piloter. Les transitions sont parfaites et on peut maintenir un bon rythme. J’ai vraiment hâte d’essayer la Subaru que me prépare Test Racing, l’écurie de rallycross canadien. »

Rappelons que le Nitro Rallycross Québec/GP3R se tiendra les 20 et 21 janvier sur le site de l’Hippodrome de Trois-Rivières. « Dame Nature nous a aidés de sorte qu’on a pu ramener un 12 centimètres de glace sur nos portions dénudées. Maintenant, on doit continuer à épaissir la glace parce que le circuit sera très en demande avec les voitures munies de pneus d’hiver. Contrairement à l’été, je vous dirais qu’on est vraiment dicté par le thermomètre », a ajouté le directeur général.

Outre le Nitro Rallycross Québec@GP3R, les spectateurs pourront voir en action deux classes de véhicules qui seront propulsées par la même essence synthétique renouvelable qui a service au Défi Urbain Chevrolet lors du dernier Grand Prix de Trois-Rivières. On y verra aussi les voitures des championnats canadiens et québécois de rallye de performance et tel que mentionné précédemment, les véhicules côte-à-côte Can-Am de la série Nitro SXS. C’est d’ailleurs le jeune Grégoire Michaud, un jeune pilote québécois, qui mène le championnat Nitro SXS.

Outre Michaud, d’anciens gros noms du rallycross européen seront présents, soit les Andreas Bakkerud, Oliver Eriksson et Kevin Eriksson, en plus du très renommé performeur, Travis Pastrana. Sans volant confirmé, la fierté de Saint-Léonard-D’Aston et champion 2022 de la série NASCAR Pinty’s, Marc-Antoine Camirand, avait confié qu’il aimerait bien tenter l’expérience en côte-à-côte. Les frères Dumoulin et Trifluviens, Jean-François (2 fois vainqueurs à Daytona) et Louis-Philippe (3 fois champion en NASCAR Pinty’s) devaient eux aussi mettre tout mettre en œuvre pour se trouver un volant.

À suivre…