Le Musée du baseball Fernand-Bédard est officiellement inauguré

Trois-Rivières a une riche histoire en baseball et c’est ce que vous pourrez découvrir en visitant le tout nouveau Musée du baseball Fernand-Bédard, au Stade Quillorama.

Le Musée du baseball Fernand-Bédard, reconnu comme organisme de bienfaisance (OBNL), est dédié à la mémoire et à la préservation de la riche histoire du baseball professionnel à Trois-Rivières. On y retrouve de tout, dont des pièces d’équipement, photos, plaques commémoratives et objets précieux.

Le principal artisan, Bob McDuff, ancien directeur général des Aigles ayant succédé à Marie-Christine Boucher, affichait un large sourire ce matin, tout comme sa femme, Nicole Girard. Ce sont eux qui ont commencé à se documenter sur l’histoire du baseball à Trois-Rivières, mais aussi à ramasser des artéfacts du baseball professionnel, ces trois dernières années.

« Nous sommes un OBNL alors on ne peut pas faire de l’argent. Les profits générés par le musée serviront donc à permettre à des jeunes provenant d’un milieu défavorisé d’avoir accès au baseball mineur en leur fournissant les frais d’inscription ou l’équipement nécessaire, par exemple », a-t-il mentionné.

Le musée est divisé en neuf sections, soit un clin d’œil aux neuf manches d’une partie de baseball. On y retrouve les tout débuts du baseball trifluvien au Séminaire Saint-Joseph, jusqu’à la transition de l’actuelle formation des Aigles de Trois-Rivières vers la Frontier League.

Évidemment sur place ce matin, Fernand Bédard s’est dit touché que son nom puisque revivre à nouveau, cette fois par le biais d’un musée. On sait qu’avant d’être vendu il y a quelques années, le nom du stade trifluvien était le Stade Fernand Bédard.

Pour ce qui est des visiteurs, plusieurs clientèles seront visées, notamment les élèves de niveau scolaire, les jeunes joueurs du baseball mineur, les personnes âgées, tout comme les amateurs de baseball. Prenez note que le musée sera fermé durant les parties des Aigles afin de ne pas interférer avec la rencontre. Si vous désirez visiter le musée avant un match, c’est possible de le faire, mais prévoyez quelques heures si vous voulez en faire la visite complète.

La naissance du tout nouveau musée trifluvien tombe à point puisque la saison 2022 marque le 100e anniversaire du baseball professionnel à Trois-Rivières.

Saviez-vous que…