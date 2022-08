Le Grand Prix de Trois-Rivières reçoit 540 000$

Le Grand Prix de Trois-Rivières a obtenu une subvention de 540 000$ du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du gouvernement du Québec.

La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie touristique.

« Au fil des ans, le Grand Prix de Trois-Rivières a su se tailler une place de choix parmi les rendez-vous sportifs d’envergure internationale. Notre gouvernement est fier de renouveler son appui à cet événement palpitant, qui contribue à enrichir les attraits du Québec et à générer des recettes touristiques considérables. J’espère que les mordus de course automobile profiteront de leur séjour pour découvrir toutes les richesses estivales de la Mauricie », commente Caroline Proulx, ministre du Tourisme.

« Grâce aux efforts des organisateurs, les spectateurs du Grand Prix de Trois-Rivières assistent chaque année à des courses enlevantes disputées par des pilotes de haut calibre. Le passage de ces amateurs de sport automobile dans la Mauricie représente une occasion en or de promouvoir nos attraits touristiques », ajoute Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et député de Trois-Rivières