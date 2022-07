Le futur Patriotes au camp des Sénateurs

Lorsqu’interviewé en début de saison, Zachary Massicotte souhaitait terminer sa carrière de hockey junior avec la Coupe du Président. Non seulement son souhait a été exaucé, mais le défenseur des Cataractes de Shawinigan a également pris part au Tournoi de la Coupe Memorial et au Camp de développement des Sénateurs d’Ottawa.

En effet, les quatre dernières semaines ont fait vivre beaucoup d’émotions au Montcarmelois.

« On a remporté la première Coupe du Président de l’histoire des Cataractes alors c’est sûr que c’était incroyable. Notre groupe est gravé à jamais dans l’histoire, et cet exploit-là est gravé à jamais dans nos mémoires. C’était tellement mérité pour l’organisation et pour les partisans. Je gagne la coupe chez moi, avec mon club d’enfance, alors c’est certain que je ne pouvais pas demander mieux comme scénario », lance-t-il d’entrée de jeu.

« Dès le début de saison, on s’est dit qu’il fallait établir une bonne chimie d’équipe parce que c’est important pour aller loin. C’est ce qu’on voulait et c’est ce qui nous a suivis tout au long de la saison. Nous avons fait face à tellement d’adversité cette année (surtout au niveau des blessures) que plus rien ne nous faisait peur en séries. On savait qu’on pouvait aller jusqu’au bout. »

Les Cataractes ont du même coup obtenu un laissez-passer pour la Coupe Memorial, où ils se sont malheureusement inclinés en demi-finale.

« C’est tellement une belle expérience que d’arriver là avec toutes les équipes championnes de chaque ligue. C’est certain qu’on a retiré beaucoup de positif de ce tournoi-là. En tant que vétéran, j’ai appris beaucoup et les jeunes joueurs aussi ont appris beaucoup de cette défaite-là et le scénario sera peut-être différent lorsqu’ils y retourneront », ajoute celui qui devrait rejoindre les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières la saison prochaine.

On sait d’ores et déjà que la Coupe Memorial se veut une belle visibilité pour les joueurs éligibles au repêchage de la Ligue nationale de hockey, mais également pour les vétérans. Une fois le tournoi chose du passé, le téléphone de Zachary a sonné, son agent lui annonçant qu’il était invité au Camp de développement des Sénateurs d’Ottawa.

« J’étais très excité lorsqu’il m’a annoncé ça et je ne demandais que ça, lance-t-il. C’est ce que ça me prenait. J’étais prêt en arrivant ici et on a commencé avec une bonne pratique à fort tempo. Ensuite, nous travaillons des choses sur le plan individuel, avec des exercices de power skating, par exemple. On est tellement bien reçu et on a plusieurs meetings, notamment avec un nutritionniste. C’est certain qu’on vient chercher beaucoup d’outils dans un camp comme celui-là. »

« Mon but ultime, c’est d’aller chercher une invitation au gros camp des Sénateurs. L’objectif premier est de dénicher un contrat, c’est certain. Mais pour le moment, je m’amuse beaucoup et c’est vraiment une belle organisation », conclut-il.

Rappelons que le défenseur gaucher avait amorcé sa carrière aux côtés d’Alexis Lafrenière, avec l’Océanic de Rimouski. C’est une transaction qui l’a amené à Shawinigan la saison dernière, mais les Cataractes avaient été surpris au premier tour des séries éliminatoires. Cette saison, l’histoire fut toute autre et fort à parier que l’arrière de 6 »4 aura joué un grand rôle dans cette conquête de la Coupe du Président, en plus de servir de modèle aux jeunes Angus Booth, Jordan Tourigny et Isaac Ménard.