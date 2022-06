Le deuxième match tourne en faveur des Titans

Malgré le fait que les Aigles de Trois-Rivières s’étaient forgé une bonne avance de 5 à 0, ce sont les Titans d’Ottawa qui auront finalement eu le dessus dans ce deuxième match d’une série de trois, au compte de 9 à 7.

Les Aigles ont rapidement pris d’assaut le partant des Titans, Evan Grills. Ils ont explosé pour cinq points en début de deuxième manche, ce qui pouvait laisser présager à une courte sortie pour le #43.

Joe Campagna a d’abord été atteint alors que les buts étaient remplis, avant que Yareb Martinez n’enchaîne avec un simple productif. Louis-Philippe Pelletier l’a imité quelques instants plus tard, avant que Juan Kelly ne produise un point sur un optionnel. Le cinquième point fut marqué par Yareb Martinez gracieuseté d’une erreur en défensive.

Or, le partant Grills va non seulement se ressaisir, mais il va parvenir à ramener une journée de travail de 5 manches et 2/3, retirant 5 frappeurs des Aigles sur des prises.

En attaque, les Titans vont aussitôt répliquer avec une poussée de quatre points face aux Québécois Sam Bélisle-Springer. Ce dernier quittera le monticule après avoir concédé 7 points en 5 manches et 1/3. Rodrigo Orozco va d’abord frapper un long coup de circuit bon pour trois points avant que le joueur de troisième but, A.J. Wright, ne produise le quatrième point de la manche à l’aide d’un simple.

Les Aigles vont ensuite se forger une avance de 7 à 4 grâce au coup de circuit de Pelletier et à un mauvais lancer qui permettra à Raphaël Gladu de croiser le marbre.

Or, Andrew Martinez va frapper un coup de circuit de 2 points en fin de 6e manche, qui allait chasser Bélisle-Springer de la rencontre, et réduire l’écart à un seul point. Quelques instants plus tard, Brendon Dadson créait l’égalité 7 à 7 à l’aide d’un double.

Le match va ensuite se jouer en fin de 7e manche face au releveur James Bradwell. Orozco va d’abord frapper un ballon-sacrifice pour donner l’avance aux siens. Plus tard dans la manche, Jackie Urbaez va l’imiter pour accentuer l’avance des locaux à 9 à 7.

Les releveurs Gavin Sonnier et Kevin Escorcia viendront ensuite fermer les livres, permettant aux Titans de retrouver le chemin de la victoire.

Au classement, les Capitales de Québec dominent avec 22 gains contre 6 revers, devant Ottawa (19v-7d) et Sussex County (16v-14d). Les Aigles occupent le 7e rang avec 11 gains et 15 défaites.

Rappelons que le dernier match entre les deux formations aura lieu ce soir, dès 18h30. Ce week-end, les Aigles seront de retour à la maison pour recevoir l’équipe volante, les Greys d’Empire State, qui n’ont encore aucun gain en 27 sorties.

Prenez note que l’équipe administrative des Cataractes sera invitée sur la terrasse des Aigles vendredi, sous une formule 5 à 7. La Coupe du Président sera donc en visite à Trois-Rivières pour l’occasion. Les spectateurs qui ne sont pas sur la terrasse y auront néanmoins accès à compter de 19h, et ce, jusqu’à 20h.