Le Climatisation Cloutier affrontera le Bellemare

La saison prenait fin ce week-end, dans la Ligue de hockey Senior AAA du Québec. Le Climatisation Cloutier a pris le 6e rang, un seul point derrière Donnacona, ce qui lui offre un rendez-vous avec Louiseville au premier tour. Fait à noter que le Bellemare n’a perdu que 3 matchs en 20 sorties.

Le Climatisation Cloutier a d’abord vaincu Saint-Hyacinthe vendredi, 4 à 3. Il est ensuite allé battre Plessisville chez lui, le lendemain, 6 à 2. Donnacona avait consolidé son 6e rang, vendredi, face à Granby. En avance 3 à 2 après 40 minutes de jeu, Alexis Guilbault et Justin Paré avaient marqué dans les deux premières minutes du dernier tiers pour porter l’avance des leurs à 5 à 2. Granby a rapidement répliqué avec deux buts, sans jamais être en mesure de terminer sa remontée.

Devant composer avec un casse-tête de taille, les hauts dirigeants de la LHSAAAQ avaient pris la déchirante décision d’exclure une de leurs sept formations du tournoi printanier.

De plus, afin de former le quatuor de tête, il y aura une ronde de la deuxième chance parmi les trois formations perdantes au premier tour. Ainsi, les deux équipes avec la meilleure fiche en saison régulière, qui baisseront pavillon en quart de finale, auront une seconde occasion de se reprendre dans un affrontement au meilleur de trois rencontres au cours du même week-end. L’équipe qui sortira victorieuse de ce duel, se retrouvera comme dernière équipe au classement, peu importe son rang à la fin du calendrier régulier, pour affronter l’organisation gagnante des séries quart de finale ayant la position la plus élevée en saison régulière.

C’est donc dire que le Métal Pless de Plessisville se retrouve exclu des séries. Le Métal Perreault de Donnacona (5) se mesurera aux Loups de La Tuque (2), tandis que le Condor de Saint-Hyacinthe (4) croisera le fer avec les Bisons de Granby (3) lors de cette première ronde quart de finale 3 de 5. Les demi-finales seront aussi des séries 3 de 5 alors que la grande finale 2022 se jouera sous la formule 4 de 7.

La formation trifluvienne a remporté 4 de ses 5 derniers matchs cette saison, excluant le revers par défaut. Lors de sa dernière présence à Louiseville, la rencontre s’était terminée 6 à 5 en faveur du Bellemare. Louiseville a remporté les quatre duels cette saison, 5-2, 3-1, 6-5 et 1-0 (par défaut).

Le Climatisation compte parmi ses rangs le champions buteurs (17) et champion pointeur (40) en Antoine Masson. Julien Gagné a quant à lui pris le 2e rang de pointeur avec 31, à égalité avec Julien Houle (31) du Bellemare.

Louiseville a dominé devant le filet, comme en font foi les moyennes de buts alloués de Frédéric Piché (2,40) et de Gabriel Waked (2,60). Piché s’est même permis un pourcentage d’arrêt à .926 cette saison.

La série s’amorcera ce week-end, du côté de Louiseville, l’horaire n’étant pas encore finalisé.