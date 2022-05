Le CHB Glissières Desbiens prêt pour sa deuxième saison

La Ligue nationale de hockey balle (LNHB) est de retour pour entamer sa deuxième année d’activités. Pas moins de 21 joueurs se sont présentés au camp du CHB Glissières Desbiens de Trois-Rivières, prêts à batailler pour un poste.

Parmi les retours marquants se trouve le capitaine Olivier Levasseur. Le compteur naturel, Maxime St-Cyr, qui a d’ailleurs endossé l’uniforme des Lions de Trois-Rivières cet hiver, sera également de retour, tout comme Anthony Pelletier et Thierry Comtois Lord. Devant le filet, Jean-Philippe Guérin est toujours là, lui qui avait épaté la galerie en séries éliminatoires. Marc-Antoine Guillemette est aussi du camp afin de batailler pour un poste.

« On est bien content de notre week-end de camp. Nous avions 21 joueurs présents et cinq absents. Parmi eux se trouvent nos deux premiers choix 2022, soit Olivier Quessy et Félix Landry, qui sont toujours en séries éliminatoires avec les Dragons du Collège Laflèche. Nous avons fait plusieurs changements cet hiver et nous aurons un tout nouveau visage cette saison », lance l’entraîneur-chef et directeur général de l’équipe, Fabien Dubé.

« On a beaucoup appris lors de la première année. Nous avions bâti notre équipe pour jouer d’une certaine manière, mais on n’a pas vraiment réussi notre plan. Ça nous a vraiment pris quelques semaines pour trouver la manière dont on voulait jouer et on a réussi à battre Québec en séries par la suite, en plus de bien compétitionner face à Sherbrooke. On s’est rendu compte que de jouer à dix contre dix, il y a beaucoup d’énergie et c’est un dekhockey serré, mais très rapide. »

La saison dernière, c’est le Camping l’Île-Marie du CHBS qui avait dominé le classement général avec 11 gains en 12 sorties. L’Optimize Skills de Saint-Léonard-d’Aston avait pris le deuxième rang, mais a déménagé sa concession en Beauce. Trois-Rivières était parvenu à maintenir une fiche de .500 avant de perdre au deuxième tour des séries de fin de saison.

« On est vraiment fébrile à l’idée d’amorcer cette deuxième saison. Nous avons Steve Desbiens qui est devenu le nouveau propriétaire de l’équipe. Steve est motivé et c’est un passionné de sports et d’événementiel alors c’est vraiment très positif », ajoute M. Dubé.

« Nous allons être à Trois-Rivières le 1er mai, en matchs hors-concours, et nous aurons cinq programmes à la maison, en plus des séries éliminatoires. Nous en sommes vraiment à travailler pour que chaque programme de matchs soit un happening familial pour ceux qui viennent nous voir jouer. On veut aussi travailler en étroite collaboration avec le dekhockey junior pour leur montrer jusqu’où ils peuvent se rendre. Ça va être une belle saison! », conclut-il.

La saison régulière se mettra en branle le 6 mai. Trois-Rivières agira à titre de visiteur pour deux rencontres face au Mobux de McMaster. Le match d’ouverture aura lieu le 21 mai, face aux Huskies de Dek Anjou.

Pour suivre les activités de la LNHB: www.liguenationalehockeyballe.com/.