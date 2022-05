Le championnat de tous

Les pilotes de NASCAR Pinty’s, Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin, étaient de passage chez leur partenaire de courses, Groupe Bellemare, cet après-midi. Pour l’occasion, le pilote #47 leur a remis le Trophée du Partenaire à la suite de son troisième championnat obtenu l’an dernier.

Outre la voiture du vainqueur et ledit trophée, Louis-Philippe avait également son Trophée du Championnat des pilotes avec lui.

« On ne se tanne pas! », lance-t-il, tout sourire. « La COVID-19 nous a tellement privés de toutes choses et nous en a fait mettre d’autres de côté. On travaillait dans l’ombre, mais très fort, à ramer pour que le bateau avance. D’avoir obtenu un autre championnat a prouvé que lorsqu’on travaille en équipe, on peut accomplir de grandes choses. Bellemare est avec nous depuis plus de 20 ans et ils ne nous ont jamais lâchés alors c’est génial. C’est toujours très important de prouver aux partenaires que ça valait la peine d’investir dans nos rêves. »

Le Trifluvien a ensuite bien voulu glisser un mot sur son début de saison empreint de rebondissements jusqu’à présent.

« Dans les deux courses, ce ne fut pas idéal, mais on a sauvé les meubles. Dans les deux cas, nous étions dans une bonne position, mais on a commis des erreurs. Lors de la première épreuve, on a placé deux roues droites à l’arrière, tandis que ce week-end, on a manqué d’essence sur le dernier drapeau jaune, avec trois tours à faire. On va revenir plus fort! Ça fait partie de la game et on apprend de nos erreurs », confie-t-il.

« Maintenant, personne n’a réussi à remporter le championnat deux fois de suite et je n’ai pas réussi les deux premières fois que j’en ai eu la chance alors ce serait le fun qu’on le fasse. C’est là que ça se passe! »

Kevin Lacroix est en tête des pilotes présentement avec 87 points, soit deux de plus que Treyten Lapcevich. De Saint-Léonard-d’Aston, Marc-Antoine Camirand est 6e avec 73 points, a égalité avec Louis-Philippe Dumoulin.