LBSAM: les Red Sox sont de retour

La Ligue de baseball Senior A de la Mauricie (LBSAM) ajoute deux autres formations cet été, alors que les Red Sox de Pointe-du-Lac effectueront un retour, accompagnés des Tigres de Maskinongé.

La dernière présence des Red Sox dans la LBSAM remonte à l’été 2020. L’équipe avait connu son lot de difficultés avec une récolte d’un gain en huit sorties.

« On repart la machine avec un nouveau groupe de joueurs et de nouveaux administrateurs. J’étais dans l’équipe en 2020, mais personne ne voulait s’en occuper pour les années suivantes. On avait suffisamment de joueurs, mais le coach était très impliqué avec les Cascades (de Shawinigan) alors il n’avait plus vraiment de temps disponible. L’équipe s’est dissoute et c’est en janvier dernier qu’on a commencé les discussions pour ramener une équipe et nous voilà », lance Nicolas Gauthier, nouveau gouverneur de l’équipe.

« On voulait trouver une place pour nos juniors parce qu’on a beaucoup de joueurs d’âge junior qui sont nés en 2003 et pour qui la seule offre de services est le Junior AA et le Junior BB, sinon tu ne joues pas du tout. On a donc regardé l’option de ramener une équipe à Pointe-du-Lac, mais on a dû passer au conseil de la ligue que l’équipe allait être très jeune, soit d’âge junior. Le projet a passé en tenant compte qu’environ 90% de l’équipe sera composée de joueurs de 18 ans, entourés de trois ou quatre vétérans de 27 ans à 40. »

L’entraîneur de longue date à Pointe-du-Lac, Michel Paquin, agira à titre d’entraîneur-chef des Red Sox. Il n’a d’ailleurs pas eu de difficultés à s’entendre avec le nouveau gouverneur.

« J’avais entendu parler que Michel avait ce nouveau projet en tête et j’avais en tête le même projet alors on a communiqué ensemble et on est arrivé à bien s’entendre. Nos jeunes sont quand même assez solides. Notre projet, c’était vraiment de créer une place pour jouer à nos juniors. Une saison Junior AA, ça peut coûter entre 800$ et 1000$, en plus des déplacements. Ce sont quand même des gars qui travaillent, qui ont une blonde et qui sont très occupés. On leur amène de la stabilité et ils vont pouvoir continuer à jouer ensemble longtemps », ajoute M. Gauthier.

« Dans l’histoire du baseball à Pointe-du-Lac, l’équipe était très une grosse concession, notamment dans la Ligue de baseball rurale de la Mauricie. Pointe-du-Lac a eu une grosse équipe pendant longtemps. On n’a pas une grosse population pour fournir une équipe de baseball entière, mais on a eu le droit à certaines libérations pour pouvoir compléter l’équipe. »

Les Tigres de Maskinongé sont également de retour dans la LBSAM. De ce côté-là aussi on doit s’attendre à une équipe composée de jeunes joueurs qui devrait fouler le terrain.

« C’est dur à prédire à quel genre de saison on peut s’attendre. Il s’est ajouté plusieurs jeunes dans le Senior A, en plus du fait que les équipes peuvent aligner deux joueurs ayant évolué au niveau Junior Élite. De notre côté, on n’a pas de joueur provenant du Junior Élite, mais notre équipe est jeune, nos joueurs sont rapides et nos lanceurs sont forts. J’imagine à finir dans les trois premières positions de notre division. C’est un but atteignable », conclut-il.

Les autres équipes du circuit sont toutes de retour, soit Sainte-Anne-de-la-Pérade, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Saint-Maurice, Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières-Ouest, Nicolet, Louiseville, Saint-Paulin et Sainte-Ursule. Il y aura un match des étoiles qui aura lieu le 30 juillet, au Stade Quillorama. Les étoiles de la LBSAM seront opposées aux étoiles de la Ligue de baseball Senior de la Vallée-des-Forts dans un match disputé avec des bâtons de bois.