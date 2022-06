La Zone active Mauricie bonifie son offre

À la fin de l’année 2021, l’Unité régionale de loisir et de sport (URLS) de la Mauricie a lancé la carte interactive https://www.zoneactivemauricie.ca, soit une référence pour localiser des lieux de pratique sportive et des sites d’activités en plein air en Mauricie. A l’aube des vacances estivales, c’est avec l’intention de faire bouger les gens de tous âges et de profiter d’une multitude de possibilités que l’on retrouve à proximité de chez soi qu’elle a mis en place cette carte interactive.

On y retrouve maintenant plus de 20 types d’infrastructures sportives pour la pratique d’activités sportives, allant du terrain de pétanque au tir à l’arc en passant par le disque-golf, ou encore le pickleball. Avec une présentation simple et conviviale, vous pouvez sélectionner les options de votre recherche, soit en identifiant l’infrastructure ou le sport que vous désirez pratiquer ou encore faire un choix par localité. Vous allez y découvrir les opportunités de pratique qui s’y présentent à l’endroit même ou à proximité.

Il est également possible de préciser votre recherche en sélectionnant différentes caractéristiques recherchées, telles que la possibilité de location ou encore la gratuité d’accès. Ce projet de carte interactive est une initiative d’Hélène Houde, conseillère en activité physique, et de Julie Laroche, conseillère en plein air à l’URLSM. Ces dernières furent appuyées par Dominique Castonguay et Lise Déry, conseillères en loisir. (JC)