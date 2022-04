La qualification des Lions devra attendre

Les Lions de Trois-Rivières amorçaient une dernière série de trois matchs cette saison, très importante pour le classement, face aux Railers de Worcester. Trois-Rivières occupait le troisième rang de la Division Nord, tout juste devant les visiteurs. Pas moins de 3442 spectateurs ont vu les Railers en faire tout juste assez pour l’emporter 3 à 0, malgré une domination des Lions de 43 à 20 pour les tirs au but.

Au sud de la frontière, le Maine n’a pas lancé la serviette, l’emportant 6 à 2 sur les Royals de Reading. Les Lions ne sont donc pas officiellement qualifiés pour les séries éliminatoires.

Trois-Rivières devait à nouveau se débrouiller sans Olivier Archambault, William Leblanc et Shawn St-Amant. De leur côté, Nicolas Larivière et Connor Welsh étaient rayés de l’alignement. Pour ce qui est de la formation affiliée aux Islanders de New York, elle ne venait pas ici en touriste, le troisième rang de la division Nord étant toujours accessible. Ken Appleby obtenait le départ, lui qui présentait une fiche de 4 gains et 1 revers face aux Lions cette saison.

Les Lions ont obtenu une chance en or dès les premiers instants de la rencontre. Cédric Montminy a attiré l’attention du gardien partant, Ken Appleby, avant de remettre à Tim Vanstone, prêt pour le but ouvert. Or, la rondelle s’est retrouvée dans ses patins, puis projetée derrière le filet.

Ce sont les Railers qui vont plus tard ouvrir la marque alors que Bobby Butler et Jordan Smotherman se sont amenés à deux contre un. Josh Brook a bien joué l’homme, laissant le tir à Arthurs Silovs. Le gardien letton a été surpris dans la partie supérieure, Smotherman récoltant son 29e but de la saison (le meneur de la ECHL étant Kris Bennett avec 35).

Trois-Rivières peut dire merci à Silovs qui a réalisé un très bel arrêt de jambière en fin de période, sur un tir qu’il n’a pas semblé voir venir.

Le café était nécessaire au deuxième vingt, celui-ci ayant énormément de similitudes avec celui de la veille face au Thunder. Les deux équipes se sont offert peu de chances de marquer, les tirs étant 2 à 1 après 11 minutes de jeu.

Les Railers ont amorcé le dernier tiers en force alors que Blake Christensen est venu surprendre Silovs, dès la 3e minute de jeu, pour doubler l’avance des siens.

Les Lions ont eu une bonne chance de réduire l’écart à la 7e minute, mais le tir de Tim Vanstone a heurté la tige horizontale de plein fouet.

Trois-Rivières ne sera pas en mesure de trouver le fond du filet ce soir. De son côté, Smotherman a inscrit son 30e but de la saison sans un filet désert. Au final, Appleby a terminé sa soirée de travail avec 43 arrêts au compteur.

Les deux formations croiseront à nouveau le fer vendredi, dès 19h, puis samedi, dès 15h.