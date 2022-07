La première sélection des Cats est un Estacades

HOCKEY. Avec leur première sélection du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), les Cataractes de Shawinigan ont repêché l’attaquant Félix Lacerte des Estacades midget AAA.

Le Trifluvien Lacerte a été sélectionné en 2e ronde, 22e choix au total. « Je suis très content d’avoir été repêché par les cataractes. Je n’aurais pas besoin de famille de pension et je vais pouvoir rester à la maison, c’est vraiment le fun. J’ai eu une bonne rencontre d’une cinquantaine de minutes avec Shawi en parlant avec Mario carrière et Martin Mondou. C’est le fun de voir que l’équipe a à cœur de repêcher des produits dans leur cours. C’est vraiment bien et je suis content d’avoir sorti à Shawi. Je suis honoré de faire partie de la reconstruction. Ils ont eu toute une run cette année! On va repartir le cycle le plus rapidement possible. Je pense que je suis prêt à faire le saut dès l’an prochain et avoir un impact. Comme joueur, je suis un joueur cérébral. J’aime utiliser mon lancer en mettant les gars sur les talons si je vais passer ou lancer. Je dois continuer à travailler mon patin et prendre de la masse physiquement, mais je ne suis pas encore à maturité physique. »

En 38 rencontres avec les Estacades la saison dernière, Félix a obtenu 18 buts, 25 passes pour 43 points et une fiche de +13.

En 3e ronde au 40e échelon, les Cats ont choisi l’attaquant Mavrick Brunet du Rousseau Royal de Laval-Montréal. Brunet a obtenu 10 points en 22 rencontres cette saison.

Au 43e rang, Shawinigan a opté pour un gardien de but avec Mathis Langevin des grenadiers de Châteauguay. Le gardien a cumulé une fiche de 12 gains contre 7 revers et un pourcentage d’arrêt de 90%.

Toujours en 3e ronde, Félix Plamondon a été sélectionné au 54e rang par les Cataractes. Le défenseur du Séminaire St-François a obtenu 7 points en 39 rencontres cette saison.

Justin Lemay, défenseur des Élites de Jonquière a été sélectionné au 5e tour, 75e au total.