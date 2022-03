La première période vient hanter les Lions

Duel de taille ce soir au Colisée Vidéotron alors que les Railers de Worcester (.519) tentaient de venir soutirer le troisième rang aux Lions de Trois-Rivières (.520). Malgré une autre tentative de remontée, les Lions ont été à court, s’inclinant 4 à 3.

«En deuxième période, les gars se sont mis à jouer. Bon, sur le deuxième but, il y avait un hors-jeu par un pied. Tu tires de l’arrière 3 à 0 rapidement, avec des nouveaux joueurs dans le système, alors c’est dur de revenir. Je pense Phil aurait aimé revoir le quatrième but, mais il a fait de gros arrêts ce soir», a commenté l’entraîneur-chef Éric Bélanger.

«On joue trois matchs en trois soirs et demain, face aux Growlers, je voudrais des réponses. Je veux qu’on joue pendant 60 minutes, comme lors des 40 dernières minutes ce soir. Présentement, je le sais que c’est dur avec les nombreux changements. On a de la fatigue et des blessures, mais ça va prendre des gars qui step-up.»

Les Lions ont obtenu la première vraie chance de marquer alors que le nouveau venu, Zachary Brooks, s’est amené à la hauteur des cercles, seul devant Ken Appleby, qui allait résister sur le jeu. De l’autre côté de la patinoire, les Lions allaient être complètement bafoués derrière le filet de Philippe Desrosiers. Brent Beaudoin allait remettre le disque à Blake Christensen devant qui n’a eu qu’à tirer dans un filet désert, Desrosiers regardant dans l’autre direction. Pour Christensen, il s’agissait de son 14e but en 30 matchs, tandis que les Railers marquaient le premier but dans un troisième match consécutif.

Les Railers ont profité de deux autres bévues des Lions dans les instants suivants. Cette fois, Desrosiers avait le dernier mot pour limiter les dégâts. Cole Coskey va ensuite offrir toute une pièce de jeu aux fans trifluviens. Il est entré en zone des Lions, a mystifié le défenseur devant lui et opté pour le tir vif qui a semblé surprendre Desrosiers qui n’a pas bougé sur la séquence. Sur le banc des Lions, coach Bélanger était furieux, réclamant un hors-jeu en entrée de zone.

Quelques minutes plus tard, les Lions se sont retrouvés embourbés en fond de territoire, forçant un autre revirement. Reece Newkirk allait en profiter pour remettre à Mitchell Balmas, laissé sans surveillance devant. Son tir sur réception n’allait laisser aucune chance au #30 bleu et gris, portant le pointage à 3 à 0.

Les Lions ont amorcé la deuxième période du bon pied. Lors d’une première séquence dominée en zone adverse, ils vont finalement se buter à la barre horizontale. Le premier moment de réjouissance viendra quelques instants plus tard alors que le dégagement de Mathieu Brodeur allait être accepté à la toute dernière seconde. C’est Olivier Archambault qui s’est avéré être le premier à la rondelle, repérant un Cédric Desruisseaux seul devant Appleby. Il allait le battre du côté gauche pour réduire l’écart à deux buts.

Chance en or par la suite pour les locaux alors qu’une occasion de supériorité numérique 4 contre 3 se présente. Sur la glace depuis plus de trois minutes, Olivier Archambault a décoché un tir depuis la hauteur des cercles qui allait être redirigé au passage par Shawn Saint-Amant, de retour de Laval. L’écart état réduit à un seul filet.

Chose certaine, les Lions auront su répondre, bombardant le filet d’Appleby à 19 reprises (contre 9).

Le troisième tiers s’est amorcé du mauvais pied pour la formation trifluvienne. Dès la 45e seconde, Christensen a contourné le filet de Desrosiers avant d’essayer de le battre en plein déplacement. La rondelle va toucher le bâton du #30 avant de se retrouver derrière lui.

Or, les Lions n’allaient pas lancer la serviette. Desruisseaux, encore lui, venait compléter un tic-tac-toe préparé par St-Amant et Tim Vanstone, moins de deux minutes plus tard.

Les visiteurs seront en mesure de s’accrocher à cette mince avance d’un but, s’emparant du troisième rang de la Division Nord.

Hayden Shaw n’a pas terminé la rencontre ce soir et pourrait ne pas être en mesure de jouer demain.

Desruisseaux compte maintenant 11 points à 6 dernier matchs. Les Lions reprendront l’action dès demain face aux Growlers de Terre-Neuve. Vendredi, ce sera au tour des Mariners du Maine de s’arrêter en Mauricie.