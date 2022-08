Jeux du Québec: la Mauricie récolte 21 médailles

La délégation de la Mauricie est revenue de la 55e Finale des Jeux du Québec, à Laval, avec une récolte de 21 médailles (7 d’or, 9 d’argent et 5 de bronze), dépassant son objectif initial de 15 médailles.

Le Trifluvien Louis-Karl Ménard s’est particulièrement distingué dans les épreuves de cyclisme et de vélo de montagne. À lui seul, il a remporté six médailles, soit une d’or, trois d’argent et deux de bronze. Il a d’ailleurs agi comme porte-drapeau lors de la cérémonie de clôture des Jeux du Québec.

Les athlètes d’athlétisme ont également bien fait. Gabrielle Hamel a mis la main sur l’or au 3000m et l’argent au 1500m. Benjamin Niquette a mérité la médaille de bronze au 1500m et l’argent au 800m. La Stéphanoise Sarah-Maude Thibodeau, porte-drapeau à la cérémonie d’ouverture, a remporté le bronze au 800 m et l’or au 2000m steeple. Au 400m haies, Léah Peters a gagné l’argent, tandis que le relais féminin 4 X 400m a remporté l’or. Le relais féminin regroupait Clarence Drouin, Gabrielle Hamel, Sarah-Maude Thibodeau et Léah Peters.

Thomas Lemay est allé chercher l’or en golf dans la partie par coup.

Mentionnons aussi les belles performance de Zacharie Boisvert, Aurélie Lemieux et Antoine Poisson-Pedneault aux épreuves de tir à l’arc. Aurélie Lemieux et Antoine Poisson-Pedneault ont remporté l’or à l’épreuve d’arc recourbé, tandis que Zacharie Boisvert est reparti avec l’argent en arc à poulies. On s’en voudrait de ne pas mentionner le Robin Hood (une flèche dans sa propre flèche!) réalisé par Thomas Couture! La Mauricie a aussi mérité la bannière d’esprit sportif en tir à l’arc.

Du côté des sports d’équipe, la performance de l’équipe de baseball a mené à une médaille d’argent, alors que l’équipe de volleyball féminin est montée sur la troisième marche du podium. Notons également la médaille d’argent de Juliette Sigmen et Audrey-Ann Labbé en volleyball de plage féminin, une première médaille dans cette discipline pour la Mauricie depuis l’entrée du sport aux Jeux du Québec.